КГБ Белоруссии проверит на соблюдение законов ФБР, ЦРУ и СБУ

Сегодня в Минске официальный представитель КГБ Белоруссии Андрей Ярош сообщил для прессы подробности дела о предотвращённом покушении на президента республики Александра Лукашенко. Обвинения предъявлены группе из 9 человек по части 1 статьи 357 (заговор или иные действия, совершённые с целью захвата государственной власти) УК.

Так, 30 апреля пресс-секретарь Комитета государственной безопасности Белоруссии Андрей Ярош назвал обвиняемых по делу о провалившемся заговоре против лидера государства. Обвинения предъявлены девятерым, это Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев, Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и Игорь Макар.

Некоторым фигурантам, а именно Щигельскому, Перепечко, Кулаженко, Макаренко и Макару, обвинения предъявлены заочно в связи с нахождением обвиняемых за рубежом.

Решается вопрос об объявлении этих фигурантов в международный розыск: "Следственное управление КГБ в компетентные учреждения юстиции Соединённых Штатов Америки направило просьбу об оказании правовой помощи, в рамках исполнения которой от запрашиваемой стороны требуется установить местонахождение фигурантов, произвести их допросы, выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на всестороннее исследование всех обстоятельств дела. Одновременно инициирован вопрос об экстрадиции названных лиц в Беларусь. Аналогичные поручения в отношении Игоря Макара и Виталия Макаренко в ближайшее время будут направлены в Литву и на Украину соответственно", - сообщил журналистам Андрей Ярош.

Также представитель КГБ республики выразил надежду на сотрудничество иностранных силовых ведомств в сфере соблюдения международного права и законности.