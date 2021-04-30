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КГБ Белоруссии проверит на соблюдение законов ФБР, ЦРУ и СБУ
30 апреля 2021, 14:05 • 110 • В мире
Сегодня в Минске официальный представитель КГБ Белоруссии Андрей Ярош сообщил для прессы подробности дела о предотвращённом покушении на президента республики Александра Лукашенко. Обвинения предъявлены группе из 9 человек по части 1 статьи 357 (заговор или иные действия, совершённые с целью захвата государственной власти) УК.
Так, 30 апреля пресс-секретарь Комитета государственной безопасности Белоруссии Андрей Ярош назвал обвиняемых по делу о провалившемся заговоре против лидера государства. Обвинения предъявлены девятерым, это Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев, Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и Игорь Макар.
Некоторым фигурантам, а именно Щигельскому, Перепечко, Кулаженко, Макаренко и Макару, обвинения предъявлены заочно в связи с нахождением обвиняемых за рубежом.
Решается вопрос об объявлении этих фигурантов в международный розыск: "Следственное управление КГБ в компетентные учреждения юстиции Соединённых Штатов Америки направило просьбу об оказании правовой помощи, в рамках исполнения которой от запрашиваемой стороны требуется установить местонахождение фигурантов, произвести их допросы, выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на всестороннее исследование всех обстоятельств дела. Одновременно инициирован вопрос об экстрадиции названных лиц в Беларусь. Аналогичные поручения в отношении Игоря Макара и Виталия Макаренко в ближайшее время будут направлены в Литву и на Украину соответственно", - сообщил журналистам Андрей Ярош.
Также представитель КГБ республики выразил надежду на сотрудничество иностранных силовых ведомств в сфере соблюдения международного права и законности.
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