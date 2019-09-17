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КГБ Белоруссии пресёк контрабанду оружия с Украины в Россию
17 сентября 2019, 06:54 • 154 • Украина
Белорусские таможенники и сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) страны раскрыли и пресекли схему переправки через территорию Белоруссии крупных партий оружия с Украины в Россию.
Reuters © Valentyn Ogirenko
Об этом председатель белорусского Государственного таможенного комитета (ГТК) Юрий Сенько рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 1».
«Мы совместно с Комитетом государственной безопасности отрабатывали информацию, когда с Украины транзитом через Республику Беларусь перемещались части оружия в Литву и оттуда более крупными партиями перемещалось в Российскую Федерацию», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, после этого уже на российской территории в ходе спецоперации было изъято большое количество оружие, среди которого были автоматы, пистолеты, винтовки, а также боеприпасы.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона была вынуждена «полностью закрыть наглухо» границу с Украиной из-за потока оружия оттуда.
Позднее госпогранслужба Украины сообщила, что фиксирует снижение числа попыток незаконно провезти через украинско-белорусскую границу оружие.
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