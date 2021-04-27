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Кейт Миддлтон удивила всех, оседлав "гиганта": Транспорт выбрала совсем не королевский

27 апреля 2021, 20:00  •  137 • В мире
Супруга принца Уильяма вновь удивила британское общество, оседлав гигантского "железного коня". Герцогиня Кембриджская не побоялась сесть за руль совсем не королевского транспортного средства - освоить трактор не решился даже её муж.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили небольшую семейную ферму в Литтл-Стейнтоне, где хозяйничает супружеская чета Стюарта и Клэр Чэпмен и две их маленькие дочери. Их Высочества пообщались с фермерами, обсудили различные вопросы сельского хозяйства, прогулялись по полям и покормили милых овечек.
Но отважной супруге принца этого было мало, и она решила лично попробовать управлять трактором. Это у неё получилось блестяще - Кейт Миддлтон вообще славится решительными поступками и недюжинной практической хваткой. Недавно, например, многодетная мать посетила учебную авиабазу, на которой испытала настоящий авиатренажёр для пилотов.
Принц Уильям на трактор сесть не решился, предпочтя остаться внизу. Он расспросил хозяев о том, как работает программа Национального союза фермеров, направленная на поддержку сельского хозяйства в период пандемии коронавируса.

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