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Кейт Миддлтон пришла в больницу в платье "с намёком"
08 июля 2020, 07:00 • 53 • В мире
Кейт Миддлтон вышла в свет после долгой самоизоляции и сразу удивила всех выбором наряда. Для своего официального визита в Queen Elizabeth Hospital герцогиня выбрала строгое платье синего цвета, в котором журналисты усмотрели некий "намёк".
В воскресенье, 5 июля, Национальная система здравоохранения Великобритании (NHS) отметила 72 года. К этому событию был приурочен официальный визит принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон в Queen Elizabeth Hospital, построенный 40 лет назад. В этой больнице нередко лечатся и члены королевской семьи, а названа она в честь королевы-матери.
Там герцоги Кембриджские пообщались с персоналом госпиталя, который работал в "красной зоне" в пик пандемии коронавируса. Особенное внимание они уделили супружеской паре медработников - супруги Джуд работают в этой больнице. Сэмюэл Джуд рассказал, что не видел своих близких два месяца, потому что постоянно находился в госпитале и помогал больным.
Фото: скриншот www.instagram.com/kensingtonroyal
Журналисты сразу подметили, что Кейт не случайно выбрала для официального визита платье тёмно-синего цвета со строгим белым воротничком. Синий цвет - традиционный для NHS. Своим нарядом герцогиня как бы отдала дань уважения всем врачам и медсёстрам, самоотверженно борющимся с болезнью.
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