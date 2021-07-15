Керри признался, что стал климатическим оружием против России

Специальный представитель президента США по климату Джон Керри рассказал, как испортил жизнь русским этим летом. Он признался, что стал климатическим оружием против России.

Американский чиновник прибыл в Россию на три дня с целью уговорить Москву сократить вредные выбросы в атмосферу. Журналист газеты "Коммерсант" обратила внимание своего собеседника, что его визит в Москву совпал с температурными рекордами. В ответ Керри заявил, что так и задумано.

Это было частью моего плана, - пошутил он.

Керри отметил, что многие мировые лидеры осознают опасность изменения климата. Россия тоже заметила засуху в Америке, массовую миграцию по всему миру, пожары, наводнения, бури, таяние вечной мерзлоты.

Спецпредставитель президента США подчеркнул, что Земля переживает самый жаркий период за всю историю наблюдений. При этом он добавил, что жители России всегда с уважением относились к окружающей среде, поэтому США надеются, что Москва присоединится к обсуждению проблемы изменения климата.