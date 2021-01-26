Кернес жив: названа причина невозможности провести перевыборы в Харькове весной

Верховная Рада Украины не может назначить внеочередные выборы мэра Харькова, поскольку городской совет не представил необходимые документы, а именно, копию свидетельства о смерти Геннадия Кернеса, заверенную печатью горсовета, а также решения совета о принятии к сведению факта смерти.Об этом вчера на брифинге заявил спикер парламента Дмитрий Разумков во время брифинга в понедельник.По его словам, перевыборы градоначальника затягивает горсовет Харькова.«Что касается выборов в Харькове, к нам поступила только часть необходимого пакета документов, а именно только письмо. Должны быть дополнительные материалы для того, чтобы Верховная Рада начала рассмотрение этого вопроса. На сегодня его нет. Когда он появится, мне сложно ответить, потому что мяч на поле Харьковского городского совета», — отметил Разумков.Для рассмотрения вопроса не хватает двух документов — копии свидетельства о смерти городского головы Геннадия Кернеса, заверенного печатью горсовета, а также решения совета о принятии к сведению факта смерти.«Согласно п. 1 ч. 11 ст. 79 закона Украины «О местном самоуправлении в Украине, «полномочия сельского, поселкового, городского головы прекращаются досрочно, а соответствующее лицо освобождается от должности в случае смерти со дня принятия соответствующим советом решения, которым принимается во внимание указанный факт», — говорится в служебной записке Управления по связям с местными органами власти и органами местного самоуправления.Из-за этих бюрократических нестыковок мэром Харькова до сих пор значится покойный Геннадий Кернес, со смерти которого 25 января прошло 40 дней.Напомним, Геннадий Кернес впервые был избран городским головой Харькова в 2010 году. 4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия во второй раз признала Кернеса избранным городским головой. Он, проходя лечение, вызванное осложнениями от COVID-19 в немецкой клинике «Шарите», набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах — за него проголосовали 60,34% избирателей.