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Кернес, Труханов и Филатов формируют региональное сопротивление против «Слуг народа» и Зеленского

27 апреля 2020, 14:10  •  43 • Украина

За несколько месяцев до местных выборов против «слуг народа» начинает играть мощная группировка мэров крупных городов. Попытки Банковой построить градоначальников и раздавать им приказы, обернулись региональным сопротивлением.

Так, мэр Днепра Борис Филатов давно договорился с одесситом Трухановым и харьковчанином Кернесом выступить единым фронтом против «Слуг Народа» и Офиса Президента по всей стране, и начали собирать желающих под свои знамена.

Мэры Харькова и Одессы практически проигнорировали рекомендации Киева относительно ужесточения карантинных мер. Теперь и Филатов понял всю серьёзность новых реалий и написал большой пост о «чести и достоинстве» региональных элит. Также он вступился за своего коллегу Шаповалова из Покрова (город в Днепропетровской области, бывший Орджоникидзе), которого начали прессовать силовики, пытаясь дискредитировать перед выборами сильного градоначальника. Филатов написал большой текст в защиту глав городов, и местного самоуправления. Единственное чего не хватает, по мнению Филатова мэрам, так это силовой и политической власти на местах. Глава Днепра считает, что президент должен выполнять представительские и дипломатические функции, кататься по миру, и не совать свой нос в региональные дела.

«Одним словом федерализации захотел мэр Днепра и забыл про то, что именно из-за этого началась война 2014 года в Украине, а Россия воспользовалась этим», - пишет ТГ-канал «Резидент», близкий к Банковой. Там явно заметили непокорность местных властей и сейчас пытаются вбить клин между Филатовым и группой Кернеса-Труханова.

«Вообще будет крутой союз «Меча и Магии» мэров городов, если Труханов/Кернес возьмут отбитого Борю-могильщика. Как потом вести идеологическую войну, на которую делают акцент пиарщики Одессы/Харькова? «Мы вернём исторические названия улицам Харькова» - заявляет Кернес. А Филатов его перебивает и кричит, что будет строить мост имени Степана Бандеры. Весёлая команда собирается, а главное враг у них один - Слуги Народа/Офис Президента! Создали ребята региональные княжества и правят в них как хотят, вот почему переживают сильно за желание президента навести порядок в стране», - пишет ТГ-канал.

Неудивительно, что силовики уже начали работать по Филатову, накопав на мэра коррупционного компромата. «Боря-могильщик» понимает, что, возможно, после карантина придут за ним и его окружением и кто-то «сломается» и сольет все тендерные схемы. Поэтому и пошел в упреждающую атаку.

Скрытый месседж, который он отправляет Зеленскому через смартфон, заключается в одном предложении: «я готов работать на Вас и с вами, если получу иммунитет от силовиков».

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