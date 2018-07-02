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Керимов вернулся к работе в Совфеде
02 июля 2018, 19:09 • 58 • Политика
МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Член Совета Федерации Сулейман Керимов еще в пятницу вернулся в Россию и уже приступил к исполнению своих обязанностей в верхней палате российского парламента. Об этом ТАСС сообщил помощник законодателя Алексей Красовский.
По его словам, Керимов приехал в Россию "29 июня и вернулся к исполнению своих полномочий". Он также "планирует принять участие во всех мероприятиях" в Совете Федерации, которые он должен посетить, уточнил собеседник агентства.
Керимов был задержан французской полицией в аэропорту Ниццы в ночь на 21 ноября прошлого года по подозрению в незаконных сделках при покупке недвижимости во Франции. Парламентарию были предъявлены обвинения по статье "Отмывание денег с уклонением от уплаты налогов". При этом суд Ниццы после слушания постановил отпустить сенатора на свободу под залог в €5 млн с ограничением свободы перемещений.
28 июня суд города Экс-ан-Прованса снял все обвинения с российского политика и предпринимателя. Как сообщал ранее ТАСС адвокат российского сенатора Никита Сычев, никаких обвинений во Франции против Керимова больше не выдвигается.
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