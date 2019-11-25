Керченскую провокацию докажут в Латинской Америке? В Крыму назвали способ разоблачения Порошенко

Стало известно о том, что Крым созовёт международный общественный трибунал по провокации, устроенной год назад украинскими военными в Керченском проливе. Об этом рассказал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

По его словам, весь процесс планируется организовать весной следующего года. Отмечается, что отбирать в трибунал будут тех кандидатов, кто не имеет отношения ни к России, ни к Украине. По словам экспертов, это должны быть известные общественники - политологи или социологи.

Что касается самого трибунала, то его намерены провести либо в одной из стран Западной Европы, либо же вообще за океаном - в Латинской Америке.

Таким образом, участники хотят провести подобие следственного эксперимента.

"Планируется проследовать с участниками процесса по тому пути, который прошли украинские корабли, чтобы совершить провокацию", - цитирует РИА Новости Молохова.

По мнению эксперта, данное мероприятие позволит совершить публичное разоблачение предвыборной провокации бывшего лидера Незалежной Петра Порошенко.