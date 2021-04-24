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Керченский пролив никто не закрывал. Минобороны России объяснило ситуацию с учениями в Чёрном море

24 апреля 2021, 04:00  •  36 • Политика
Россия с субботы закрывает три района Чёрного моря для иностранных военных кораблей в связи с проведением военных учений. Минобороны страны объяснило ситуацию: Керченский пролив никто закрывать не будет.
Ограничения вводятся на срок с 24 апреля (с 21:00) до 31 октября. В Министерстве обороны России обратили внимание, что три закрытые зоны находятся внутри территориальных вод страны. Керченский пролив же останется открытым для судоходства, поэтому никакого транспортного коллапса не будет.
Аналогичное заявление ранее сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что на торговле и украинских портах запланированные манёвры никак не отразятся. А что касается трёх закрытых зон, то это общемировая практика, и ничего удивительного в этом нет. Так дипломат прокомментировал многочисленные заявления от западных стран о неприемлемости "эскалации напряжённости". В частности, свою озабоченность высказывали власти США и ЕС.
Напомним, что Соединённые Штаты ранее даже планировали направить для поддержки Украины два военных корабля, однако они так и не вошли в акваторию Чёрного моря.
В последний месяц ситуация на Украине резко обострилась. ВСУ начали активно перебрасывать тяжёлую технику в Донбасс, а также внезапно объявили несколько учений возле границы с Россией. Москва тоже стянула войска к украинской границе, однако на днях министр обороны России Сергей Шойгу распорядился вернуть войска в пункты постоянной дислокации в связи с завершением проверки боеготовности.

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