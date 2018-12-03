Керченский пролив и международное право

Проблему можно было решить за десять минут по команде из Вашингтона

Рано утром 25 ноября три корабля ВМС Украины пересекли государственную границу Российской Федерации и последовали в направлении Керченского пролива. В связи с разрешительным порядком прохождения судов в данном проливе и отсутствием прохождения данными судами должной процедуры они были задержаны. ФСБ России назвал заход трёх кораблей Военно-морских сил Украины в территориальные воды РФ провокацией. Была названа и цель провокации – создать ситуацию конфликта.

Конфликт в Керченском проливе и/или Азовском море готовился. Представители западных стран завели речь об этом ещё на заседании Совета Безопасности ООН 30 октября.

Представитель Нидерландов увещевал: «В последнее время Россия нарастила свое военное присутствие в Азовском море. Милитаризация Азовского моря может лишь дестабилизировать хрупкое положение в области безопасности во всем Черноморском регионе».

Представитель Швеции ему вторил: «Возникают опасения в связи с продолжающейся милитаризацией Крыма и напряженностью в Азовском море. … Агрессия России против Украины, которая является грубым нарушением норм международного права, стала причиной весьма масштабных страданий и должна прекратиться. Пока этого не произойдет, Совет должен активно заниматься решением этого вопроса».

Британский представитель заявил, что открытие моста через Керченский пролив является «вопиющим нарушением суверенитета Украины», что «систематическое преследование и задержание» Россией украинских судов в Азовском море «представляет собой еще одну попытку дестабилизировать Украину и ее экономику».

Представитель Польши разогревал ситуацию: «Вот уже несколько месяцев Россия на продолжительные периоды времени задерживает сотни торговых судов, пытающихся добраться до украинских портов в Азовском море через Керченский пролив, что наносит значительный ущерб экономике Украины».

Напомним, что на том заседании рассматривался вопрос не об Азовском море или Керченском проливе, а о предстоявших тогда выборах в Донецкой народной республике. Кстати, члены СБ ООН отказали в праве выступить председателю Центральной избирательной комиссии ДНР. За предоставление слова проголосовала только Российская Федерация, семь западных стран-членов проголосовали против, семь стран воздержалось. Не воздержись эти семеро, решение о предоставлении слова представителю ДНР в Совете Безопасности ООН было бы принято, так как постоянные члены СБ не имеют права вето при голосовании по процедурным вопросам. Причём этим «воздержавшимся» достаёт смелости голосовать за предоставление слова, например, представителям «независимого государства Косова».

Тот же представитель Нидерландов на заседании СБ ООН 30 октября «приветствовал» решение Украины подать иск в международный арбитраж по Конвенции ООН по морскому праву, в том числе за «незаконный», как выразился голландец, мост. Неудивительно, что заседание Совета Безопасности, срочно созванное 26 ноября, стало логическим продолжением заседания 30 октября.

Внесём ясность в отношении того, что нам известно.

Во-первых, к моменту заседания Совета Безопасности 26 ноября было совершенно ясно, что никто украинские суда не «таранил». Была мягкая, высокопрофессиональная операция по остановке судна. Во-вторых, на одном из судов было два сотрудника СБУ, которые признались, что действовали по специальному заданию. В-третьих, украинские корабли нарушили границу России в том месте, которое было российской территорией ещё до 2014 года, и к ситуации с Крымом данный инцидент никакого отношения не имеет.

Российская Федерация предложила рассматривать данный вопрос как «нарушение Украиной территории России». Четверо членов СБ ООН при голосовании вновь воздержались. Против российского предложения высказалась та же (про)западная семёрка. Если бы четверо воздержавшихся проголосовали вместе с Россией, Китаем, Казахстаном и Боливией, российское предложение было бы принято.

Вопрос об официальной формулировке повестки дня заседания СБ ООН 26 ноября имел принципиальное значение. В итоге ситуация в Керченском проливе рассматривалась в Совбезе не как нарушение границ России, а как «агрессия России против Украины»! И обсуждалось всё, кроме главного. А главное состояло в следующем.

До 25 ноября 2018 г. украинская сторона без всяких проблем пользовались хорошо известным режи¬мом судоходства в Керченском проливе. На заседании Совета Безопасности ООН 26 ноября украинский представитель при ООН говорил о чём угодно, но не о том, зачем понадобилось нарушать режим прохода, который до этого украинская сторона всегда соблюдала. А выступления представителей западных держав в СБ ООН показали, что они готовы поддерживать Киев даже у той грани, где осуществляется провокация с целью развязывания вооружённого конфликта.