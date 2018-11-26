Керченский кризис показал, что борьба за Крым не окончена

Сбережение России отныне немыслимо без сбережения Крыма

Осуществлённая П. Порошенко провокация в Керченском проливе с понятным мотивом удержания власти, поддержанная его западными союзниками, помимо прочего, показала, что борьба за признание Крыма частью России далеко не окончена.

Следует отчётливо понимать, что даже когда забудется «дело Скрипалей» или каким-то чудом будет решена проблема Донбасса, «крымский вопрос» на долгое время останется основанием сохранения политики санкций Запада в отношении России и давления на Россию.

Рассчитывать на то, что постепенно «всё само собой «рассосётся», не приходится. А это значит, что обоснование Россией исторической справедливости и юридической правоты возвращения Крыма на Родину должно продолжаться с неослабевающей силой и выходить на более высокий качественный уровень. Нетрудно заметить, что пока это делается ниспадающими волнами. А аргументы в пользу России, выдвигаемые разрозненно, по ведомственному признаку, не объединённые в цельную, фундаментальную доктрину, не имеют достаточной силы, чтобы полностью обезоружить противников признания русского Крыма. Поездки на полуостров отдельных групп западных представителей с целью ознакомиться с настроениями на месте – дело хорошее, но кропотливой, хорошо организованной работы российских политиков, юристов, историков они не заменят.

Назрело создание авторитетной государственной комиссии, которая объединит и сгруппирует воедино в некой «Белой книге» все историко-правовые и иные доводы в пользу абсолютной законности воссоединения Крыма с Россией. В состав такой комиссии могли бы войти представители всех ветвей власти, юридического и академического сообществ. Подобный документ, подготовленный в сжатые сроки, следовало бы перевести на языки мировой дипломатии – английский и французский, чтобы представить российские аргументы основным международным партнёрам Москвы в доступном для них виде. В соответствии с принятой международной практикой, текстов может быть два – полный и сжатый. Помимо того что оппонентам России в случае столкновения с системными доказательствами было бы сложнее опровергать доводы российской стороны, такая «Белая книга» стала бы хорошим подспорьем для медийного сообщества. Можно продумать и другие практические, резонансные шаги, связанные с оживлением исторической памяти о принадлежности Крыма.

Среди возможных направлений работы (их может быть много, главное, чтобы они были сконцентрированы) хочется остановиться на некоторых.

1. Прежде всего, это более артикулированная и последовательная денонсация решений 1954 года о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украины с приведением не только юридической, как это уже делалось, но и исторической аргументации.

В этом вопросе, помимо указания на нарушения процедурного характера, на чём обычно делается акцент, следует обратить больше внимания на общий контекст.

В частности, должно быть отражено, когда (1783 год), согласно каким правовым документам, в состав какого государства (Российской империи) вошёл Крым с указанием последующего юридического оформления его статуса. Далее. С какого бы момента ни отсчитывали государственность Украины нынешние киевские власти, с точки зрения международной легитимности Украина является продолжателем суверенитета, обретённого ею в 1945 г. в качестве соучредителя ООН. На тот момент Крым в состав Украины не входил. Его передача ни в каких международных договорах не отразилась, а, следовательно, была чисто внутренним актом.

Россия, будучи юридической преемницей СССР, вправе внутренним же решением и денонсировать эту передачу. Единственное препятствие – подписанный в 1990 г. Кравчуком и Ельциным договор между РСФСР и УССР о взаимном признании существовавших на тот момент границ двух советских республик. Однако, выйдя из договора о дружбе, Порошенко дал Москве все политико-правовые основания денонсировать акт 1990 года. Думается, пришло время это сделать.

Отдельно следует рассмотреть вопрос о статусе Севастополя, который всегда был городом федерального подчинения, а, следовательно, его пребывание в составе Украины даже по сомнительным советским постановлениям всегда было абсолютно нелегитимным.

Севастопольская бухта

2. Другое направление работы – это объявление решений 1954 года не просто незаконными, но и преступными. Репрессированными народами в Крыму оказались все его жители. Сначала были депортированы крымские татары и представители некоторых других национальностей, реабилитация которых осуществлялась по специальному закону, а потом и все остальные. Передача целого народа без его на то согласия из одной страны в другую, пусть и вместе с территорией, – это тоже своего рода выселение. Пусть степень страданий оставшихся на полуострове физически была не такой, как у покинувших его, но принудительное лишение Родины всё равно является нарушением одного из фундаментальных прав человека. И возвращение в Россию может быть приравнено к одному из пунктов программы реабилитации всего населения Крыма.

А день указа от 19 февраля 1954 г. мог бы отмечаться как такая же печальная дата, что и День депортации 19 мая. Хочется верить, что при участии российских правозащитников. О персональных выплатах реабилитированные таким образом русские люди просить едва ли будут, но проявлением материальной компенсации жертв выселения, по-видимому, можно считать те грандиозные инфраструктурные проекты, которые осуществляются для скорейшей интеграции Крыма с Родиной.

3. Очевидно, не будет ничего страшного и в повторном проведении в Крыму референдума о его статусе, при том понимании, что по результатам такого волеизъявления обструкция полуострова в мире полностью прекратится. В некоторых международных кругах, да и на Украине порой намекают, что могли бы пойти на это, но при условии проведения голосования на всей украинской территории. Позиция здесь, однако, должна быть однозначной: поскольку в своё время в России такого референдума не было, он должен быть проведён либо только в Крыму, либо в России и на Украине одновременно. Результат будет определяться, исходя из общего количества голосов. Это даст все основания говорить о чистоте юридической процедуры и демократическом характере принятия решений на основе воли большинства.

Референдум в Крыму 16 марта 2014 г.

4. Придать историко-культурному наследию России в Крыму более актуальный и живой характер. В частности, в ряде европейских стран с республиканским устройством в целях поддержания национальной идентичности уже отказались от тотальной обструкции их прежних монархических династий. Им возвращены некоторые объекты в качестве резиденций и предоставлено право заниматься общественно-культурной, но не политической деятельностью. Возможно, подобный подход созрел и в России в отношении Дома Романовых.

Романовы

Почему бы, например, не предоставить им коллективную резиденцию в Крыму, чтобы они своим присутствием демонстрировали Европе историческую принадлежность полуострова? Монархии в этой части света властью, может быть, и не пользуются, но влиянием на общественное мнение – немалым. Заодно было бы видно, кто из Романовых действительно печётся о благе былого отечества, а кто лишь делает вид.

Кстати, для реализации этой идеи вовсе не обязательно жертвовать одним из крымских дворцов, в которых ныне расположены музеи. Лучше восстановить первую царскую резиденцию в окрестностях Ореанды, сгоревшую в 1881 году. Это стало бы и вкладом в культурную реабилитацию Крыма.

Сгоревшая резиденция Романовых под Ореандой