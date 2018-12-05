Керченский инцидент: Киев ищет замглавы ФСБ

Военная прокуратура Южного региона Украины объявила в розыск восемь сотрудников ФСБ России из-за боевого столкновения российских и украинских судов в Керченском проливе, в ходе которого граждане Украины и военные катера были задержаны правоохранителями РФ.

Утром в воскресенье, 25 ноября, украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив российскую государственную границу. ФСБ РФ указала, что корабли ВМС Украины опасно маневрировали и не подчинялись требованиям.

По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» якобы осуществили откровенно агрессивные действия против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира.

Позднее украинские моряки признались в сознательной провокации и были арестованы по ходатайству российских спецслужб в рамках уголовного дела по факту нарушения госграницы РФ.

В ответ Украина ввела военное положение, а также возбудила свое уголовное дело по статьям «ведение агрессивных военных действий» и «организация законченного покушения на умышленное убийство», передает НСН.

«Сообщено о подозрении начальнику пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя С. Станкевичу, замглавы Пограничной службы ФСБ РФ — руководителю департамента береговой охраны Г. Медведеву, начальнику службы пункта управления ФСБ РК Г. Ромашкину», — указывает украинское ведомство.

Также в розыск объявлены замглавы погрануправления ФСБ РК А. Шеин, командир пограничного сторожевого корабля «Дон» А. Саляев, начальник службы в Керчи А. Шатохин, а также командиры кораблей «Суздалец» и «Изумруд» — С. Щербаков и А. Шипицын.

Прокуратура указала, что материалы были составлены на основе допросов 75 свидетелей (командование ВМС, оперативные дежурные и их помощники, экипажи кораблей «Горловки» и «Балты» и другие военные должностные лица) и троих пострадавших — родственников украинских военнослужащих.

Ранее, комментируя инцидент, президент России Владимир Путин указал, что российские пограничники действовали в полном соответствии с уставом, передает ФАН.

Он подчеркнул, что реакция пограничников на украинскую провокацию полностью соответствовали сложившейся ситуации. И пограничные силы любого другого государства действовали бы аналогично.

Российский лидер назвал поведение моряков ВМС Украины наглым нарушением российской государственной границы.

«Пограничники действовали в соответствии с приказами и уставами, как бы действовали любые пограничные силы любого государства, если бы так нагло была нарушена их государственная граница», — заключил президент России.

Со своей стороны министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон должны были услышать позицию Владимира Путина по поводу инцидента в Керченском проливе.

«Я думаю, что не услышать ее [позицию] они не могли. Путин лично «на пальцах» показывал Меркель и Макрону, как была задумана эта провокация и как ее пытались исполнить», – подчеркнул глава МИД России.

По словам дипломата, украинские военные моряки имели при себе письменный приказ от командования Службы безопасности Украины (СБУ). Согласно приказу, который российские пограничники обнаружили на борту арестованных кораблей, украинцы должны были «без всяких лоцманов и уведомлений» проникнуть в нейтральные воды и пытаться прорываться через Керченский пролив в Азовское море.

«Президент России Владимир Путин лично рассказал об этом своим собеседникам», — подытожил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ангела Меркель в ходе саммита G20 заявила Владимиру Путину, что хочет помочь разрешить конфликт, пояснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, в сложившейся ситуации «посредничество» Германии вряд ли возможно. Песков подчеркнул, что в ходе встречи это слово не произносилось.

«Здесь идет речь о нарушении государственной границы, о судебном разбирательстве и следственных действиях, которые ведутся в отношении нарушителей», — сказал представитель Кремля.