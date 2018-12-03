Керченская артерия: более 3,3 млн машин проехали по Крымскому мосту с момента его открытия

За шесть с половиной месяцев с момента открытия автомобильного движения по Крымскому мосту в обе стороны проехали более 3,3 млн машин. При этом интенсивность грузового движения постепенно возрастает. В ноябре большегрузные автомобили составили почти 24% от общего потока, а за два месяца с момента снятия ограничений на движение фур по новой трассе прошли более 110 тыс. грузовиков. За десять месяцев 2018 года также возросла интенсивность судоходства через Керчь-Еникальский канал. Этот показатель увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В ноябре по мосту через Керченский пролив в обе стороны проехало почти 243,5 тыс. транспортных средств, сообщили в инфоцентре «Крымский мост». При этом практически четверть из них составили фуры — интенсивность грузового движения за месяц выросла на 12%.

«За месяц по мосту проехало более 58 тыс. грузовиков (в Крым — более 30,5 тыс. грузовых транспортных средств). Это почти 24% от общего потока. Среднесуточная интенсивность грузового движения — более 1,9 тыс. автомобилей, что выше, чем в предыдущий месяц, на 12%», — отмечается в пресс-релизе.

Общая же среднесуточная интенсивность движения в ноябре составила 8,1 тыс. машин, притом что общий трафик в Крым и на Тамань распределяется практически равномерно. На протяжении всего месяца движение осуществлялось в штатном режиме, без каких-либо ограничений. При неблагоприятных погодных условиях специалисты проводят превентивную обработку дорожного полотна.

«В общей сложности с момента открытия движения новой трассой через Керченский пролив воспользовались более 3,3 млн автомобилистов», — сообщили в инфоцентре.

Полноценное движение по автомобильному мосту через Керченский пролив было открыто в полночь 1 октября. До этого на протяжении курортного сезона действовали ограничения на проезд транспортных средств массой свыше 3,5 т.

За первые сутки после снятия ограничений по Крымскому мосту прошли 2223 грузовика, за неделю — 10 тыс. фур, а в первый месяц новой трассой воспользовались водители 52,4 тыс. большегрузов (18% от общего трафика). До открытия Крымского моста за весь 2017 год Керченская паромная переправа перевезла 1,78 млн единиц автотранспорта, из них 315,5 тыс. грузовиков.

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«Крым перестал быть «островом»

На этом фоне продолжается строительство железнодорожной части Крымского моста. Три недели назад, 12 ноября, сообщалось о завершении работ по сооружению всех 307 опор, которые являются более массивными, нежели каркасы автодорожной части.

Сейчас строители устанавливают пролёты и формируют железнодорожное полотно. По данным подрядчика, работы идут согласно графику. Движение поездов по Крымскому мосту должно открыться в декабре 2019 года.

Как ранее сообщал гендиректор ФГУП «Крымская железная дорога» Алексей Гладилин, планируется запуск 29 пар поездов, 15 из которых будут пассажирскими. Грузовые поезда смогут развивать на мосту скорость до 80 км/ч, а пассажирские — до 120 км/ч.

По словам главы Республики Крым Сергея Аксёнова, первым итогом открытия моста через Керченский пролив стал успешный курортный сезон.

В 2018 году полуостров принял более 6,3 млн отдыхающих, что стало рекордным показателем для постсоветского периода. Аксёнов также отметил политические, социально-экономические и морально-психологические аспекты, связанные с открытием моста.

«Крым перестал быть «островом». До материковой части России можно доехать из Керчи за 15—20 минут — это очень важно для крымчан, которые много лет жили в отрыве от исторической родины», — заявил он.

Добавим, что за десять месяцев 2018 года интенсивность судоходства через Керчь-Еникальский канал выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. По данным Росморречфлота, с января по октябрь под Крымским мостом в обе стороны прошли более 16,7 тыс. судов, в том числе 162 корабля длиной свыше 160 м.

Так в инфоцентре «Крымский мост» ответили на заявление федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которая выразила мнение, что в результате строительства транспортного перехода между Крымом и Краснодарским краем якобы ухудшились условия судоходства в Керченском проливе.

В инфоцентре подчеркнули, что габариты акватории не меняются из-за строительства и эксплуатации сооружения, а фарватерный участок моста рассчитан так, что позволяет без проблем проходить по нему всем судам, которые обычно курсируют в портах Азово-Черноморского бассейна.

Более того, благодаря дополнительному оснащению служб по контролю за безопасностью судоходства теперь пройти по Керчь-Еникальскому каналу могут суда длиной до 252 м, тогда как до 2014 года этот показатель не превышал 215 м.

Напомним, что первая опора автомобильного моста через Керченский пролив была возведена в апреле 2016 года, а всего через 25 месяцев состоялась торжественная церемония открытия движения по Крымскому мосту.