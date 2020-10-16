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Керби назвал главную ошибку России в общении с США: "Да, акула улыбается, но и убивает"

16 октября 2020, 00:45  •  9 • Политика
Американец Тим Керби призвал Россию брать пример с США. Он посетовал, что Москва не воспринимает Вашингтон всерьёз. "Когда мы вам передаём информацию, то оказываемся какими-то милыми клоунами. Вам кажется, что мы все дебилы, мы улыбаемся, мы тупые… Да, акула улыбается, но акула убивает", - отметил он.
Главная проблема России заключается в том, что она не воспринимает всерьёз США. Об этом заявил журналист и радиоведущий американского происхождения Тим Керби на пресс-конференции об информационной войне.
"Большая проблема - вы американцев не воспринимаете всерьёз. Я думаю, что через секунд пять-десять вы забудете абсолютно всё, что я сказал. Русские нас не слушают, никаких экспертов, ни советчиков", - посетовал Тим Керби.
По его словам, Россия якобы не слышит США. Кроме того, невозможно представить, чтобы Москва пригласила Вашингтон присоединиться к какому-нибудь крупному проекту, связанному с мягкой силой.
"По-моему, когда мы вам передаём информацию, то оказываемся какими-то милыми клоунами. Вам кажется, что мы все дебилы, мы улыбаемся, мы тупые", - приводит РИА ФАН слова журналиста.
Тим Керби призвал не забывать, кто выиграл холодную войну. При этом он сравнил США с улыбающейся акулой, а России сделал намёк на пингвина.
"Да, акула улыбается, но акула убивает. Она намного эффективнее, чем пингвин", - сказал Тим Керби.
Стоит отметить, что в словах журналиста есть определённая доля правды. Россия действительно не склонна слушать советов из США и приглашать в свои проекты, и мнение об американцах как о недалёких людях действительно порой имеет место быть. Однако всё это результат предыдущего опыта сотрудничества Москвы и Вашингтона.
Все помнят, чем для России обернулись экономические советы американских экономистов. Совместные проекты с США также не принесли России ничего хорошего. А учитывая многие высказывания американских политиков, невысокое мнение об их умственном развитии также имеет под собой определённые основания.
Также нельзя не отметить тот факт, что многие претензии, высказанные Тимом Керби, относятся и к самим США. Вашингтон уже не раз демонстративно отказывался слушать Москву и гнул свою линию.

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