"Кепка защищает…" Самые яркие высказывания Юрия Лужкова

Он стал мэром столицы в 1992 году. Город был тогда, мягко говоря, в плачевном состоянии. Тем, кто не жил в Москве в начале 90-х, даже трудно вообразить, что она тогда собой представляла, насколько была грязной, неухоженной, разваливающейся на части. И Лужков начал ее приводить в порядок. Он был крепкий хозяйственник и строгий начальник, который все хочет проверить лично. Каждую субботу он совершал непременный объезд столичных новостроек. Кое-кто, наверное, до сих пор вздрагивает, когда вспоминает эти легендарные инспекции.

Нравится или не нравится то, что было сделано при Лужкове, но сделано было многое: Храм Христа Спасителя, Парк Победы на Поклонной горе, огромный подземный торговый центр под Манежной площадью. Началось возведение "Москва-Сити" и построено Третье транспортное кольцо. Прошла реконструкция МКАД и была запущена программа расселения и сноса ветхих пятиэтажек…

При нем же снесли около 700 исторических зданий. Достаточно вспомнить легендарный магазин "Военторг" на Воздвиженке. Теперь на месте шедевра модерна 1913 года постройки стоит невыразительный новодел. Исчезла большая часть "Теплых рядов". Этот ансамбль исторических торговых зданий занимал половину квартала между Ильинкой, Богоявленским и Ветошным переулками. Список можно продолжать.

Да мало ли за что еще ругали и критиковали Лужкова, и чаще всего справедливо. Но то, что он хотел преобразить Москву и сумел это сделать, совершенно очевидно.

При этом мэр был остроумным веселым человеком, любителем спорта, особенно футбола и тенниса. Даже свое 70-летие отмечал на футбольном поле – команда правительства Москвы провела матч против "Российской газеты". И Лужков все 90 минут был на поле.

А еще он был острым на язык. Многие его выражения ушли в народ. И они лучше всего характеризуют человека, который 18 лет был мэром Москвы.

"Нельзя бесконечно говорить о больших делах. Нужно их делать".

"Если сделал работу быстро, но плохо, забудут, что быстро, запомнят, что плохо".

"Сейчас денег в обрез, а строить хочется".

"И, конечно, я могу сейчас больше заниматься своей любимой работой — шастать по стройкам, по плодоовощным базам".

"Кепка защищает некоторые обнаженные части моего тела".

"Игра была нормальная, дружественная, немножечко пострадал капитан команды (футбольной) "Московской правды", но это был дружеский удар ногой по лицу".

"Пчелы – это философия жизни и служения. Все пчелы служат семье. Причем служат беззаветно, а это качество у нас совершенно утеряно".

"Философия московская очень простая: работать по-капиталистически, распределять по-социалистически, в условиях полной демократии".

"Политик, я убежден, до самых последних дней не верит, что его не любят"

"Я абсолютно счастливый человек, и ко мне хорошо относятся люди. Ну и что, что не все".

Автор Анна Разваляева, радио Sputnik