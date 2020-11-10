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Кеосаян предсказал печальное будущее Пашиняну: "Радостно будут рвать на куски"

10 ноября 2020, 08:45  •  185 • Политика
Режиссёр Тигран Кеосаян предсказал печальное будущее премьеру Армении Николу Пашиняну. "Радостно будут рвать на куски", - уверен он.
Тигран Кеосаян прокомментировал подписание соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. По мнению режиссёра, ответственность за произошедшее несёт премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Кеосаян напомнил, что он критиковал армянскую оппозицию, которая добилась назначения Пашиняна на пост председателя правительства. И режиссёр не исключает, что те же самые люди будут теперь премьера "радостно рвать на куски"
"У меня один вопрос к тем, кто меня проклинал, когда хрен знает когда я написал, что те же самые радостные уроды, которые восторженно привели к власти этого предателя, так же радостно будут его рвать на куски: неужели вам тогда это было непонятно?!" - написал Кеосаян в Telegram.
Ранее стало известно о том, что в Ереване толпа смогла прорваться в здание правительства Армении. Причиной стало решение властей страны подписать соглашение с Азербайджаном.
Договорённости были достигнуты при посредничестве президента России Владимира Путина. Более того, в зону конфликта перебросят русских миротворцев.
Фото: Тигран Кеосаян/Telegram

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