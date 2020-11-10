Кеосаян предсказал печальное будущее Пашиняну: "Радостно будут рвать на куски"

Тигран Кеосаян прокомментировал подписание соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. По мнению режиссёра, ответственность за произошедшее несёт премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Кеосаян напомнил, что он критиковал армянскую оппозицию, которая добилась назначения Пашиняна на пост председателя правительства. И режиссёр не исключает, что те же самые люди будут теперь премьера "радостно рвать на куски"

"У меня один вопрос к тем, кто меня проклинал, когда хрен знает когда я написал, что те же самые радостные уроды, которые восторженно привели к власти этого предателя, так же радостно будут его рвать на куски: неужели вам тогда это было непонятно?!" - написал Кеосаян в Telegram.

Ранее стало известно о том, что в Ереване толпа смогла прорваться в здание правительства Армении. Причиной стало решение властей страны подписать соглашение с Азербайджаном.

Договорённости были достигнуты при посредничестве президента России Владимира Путина. Более того, в зону конфликта перебросят русских миротворцев.

Фото: Тигран Кеосаян/Telegram