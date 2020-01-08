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Кенийских шпионов, потерпевших фиаско близ военной базы Великобритании, нашли по камерам
08 января 2020, 21:24 • 20 • В мире
В Кении были арестованы три человека, которых заподозрили в попытке атаковать британскую военную базу. Подозреваемых обнаружила местная полиция, которой были переданы данные с камер видеонаблюдения.
В Кении после попытки атаковать британскую военную базу были арестованы три человека. Инцидент произошёл в городе Наньюки (округ Лайкипиа). Как сообщает местное издание Daily Nation, троих мужчин обнаружили при помощи камер видеонаблюдения.
Командование британской базы передало видео с камер местной полиции, которая затем и задержала подозреваемых. Предполагается, что атака могла быть совершена с целью шпионажа в пользу террористов. Глава местной полиции Джордж Натембейя пояснил, что "шпионы" так и не сумели проникнуть на базу.
При себе у задержанных оказались видеокамеры.
Как сообщалось ранее, в воскресенье боевики радикальной исламистской группировки "аш-Шабаб" напали на военно-морскую базу США в кенийском округе Ламу на побережье Индийского океана. Во время штурма боевики уничтожили два самолёта, два вертолёта и несколько автомобилей США. Предположительно и боевики потеряли пять человек убитыми. В результате нападения погибли американский военный и двое контрактников Пентагона.
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