Кенийских шпионов, потерпевших фиаско близ военной базы Великобритании, нашли по камерам

В Кении после попытки атаковать британскую военную базу были арестованы три человека. Инцидент произошёл в городе Наньюки (округ Лайкипиа). Как сообщает местное издание Daily Nation, троих мужчин обнаружили при помощи камер видеонаблюдения.

Командование британской базы передало видео с камер местной полиции, которая затем и задержала подозреваемых. Предполагается, что атака могла быть совершена с целью шпионажа в пользу террористов. Глава местной полиции Джордж Натембейя пояснил, что "шпионы" так и не сумели проникнуть на базу.

При себе у задержанных оказались видеокамеры.

Как сообщалось ранее, в воскресенье боевики радикальной исламистской группировки "аш-Шабаб" напали на военно-морскую базу США в кенийском округе Ламу на побережье Индийского океана. Во время штурма боевики уничтожили два самолёта, два вертолёта и несколько автомобилей США. Предположительно и боевики потеряли пять человек убитыми. В результате нападения погибли американский военный и двое контрактников Пентагона.