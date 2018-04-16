Кемеровская трагедия. Три недели спустя. Гром грянул, кто-то крестится? • 58 • Аналитика







В первые же часы трагедии из всех возможных информационных каналов на граждан России вылился такой поток словоблудия версий, выводов и обвинений, что сель по сравнению с этим просто детская забава. Медийная публика, околоплавающий планктон и индивиды из отряда политически безнадёжных быстро оседлали волну народного гнева. В надежде прорвать этот провокационный туман профессиональные журналисты, конечно, пытались донести до аудитории проверенную информацию. Но, стараясь привлечь внимание, рассматривали причины трагедии под таким невообразимом количестве оригинальных ракурсов, что невольно внесли свою лепту в тот хаос, в котором тонули и причины трагедии, и виновники, и общие тенденции, приведшие к этому.









Теперь попытка разгрести эти авгиевы конюшни, за мусором которых прячутся реальные проблемы, порой кажется невозможной. Но всё же… Во-первых, по свидетельствам очевидцев некоторые помещения были заблокированы, в частности один из кинозалов, превратившийся для наших соотечественников в чудовищный крематорий. Во-вторых, пожарная сигнализация не сработала. В-третьих, охрана ТРК и его непосредственный персонал в основной своей массе не смогла оказать никакой помощи посетителям. В-четвёртых, часть пожарных не имела необходимого оборудования. В-пятых, как же быстро в информационном тумане растворилась тема надзорных каникул, т.е. моратория на проведение плановых проверок предприятий малого бизнеса. И так далее, и тому подобное. И не стоит упускать фактор провокации со стороны «нашей» оппозиционной своры, чей язык ещё в конце прошлого века застрял в самых интимных местах западных хозяев.



Но по шву всей трагедии, всех вопросов и обвинений прошла тотальная звенящая безответственность и безнаказанность. Всё остальное – лишь старая добрая попытка спрятать дерьмо под ковёр.



Крик о том, что нужно создать «систему контроля» был, конечно, подхвачен своей долей аплодисментов. Но система со всеми её изъянами и лазейками уже существует – в ней нет только одного - ответственности. Пожарные инспекторы, проверявшие выгоревшую дотла в конце 2009 года и погубившую 156 человек «Хромую лошадь», не провели в тюрьме и 5 лет. Ребятки уже давно на свободе, как и большинство виновников тех событий.



Едва на поверхности забрезжил намёк на толику вины самих предпринимателей, эксплуатирующих любые торговые площади до трещин на стенах, как из политического небытия возник мой любимый омбудсмен Борис Титов. Что-то пожевав в эфире в защиту сизых и несчастных бизнесменов, разоряемых кровавым чиновничеством, он быстро исчез с повестки дня. Немало ему в этом помогли политиканствующие блогеры и блогерствующие политики, возложив вину на власть и только на неё. Из информационного поля быстро стёрли упоминания о так называемых надзорных каникулах для невинного малого бизнеса. Посему Титов, пока не заинтересовались его бизнесом и на сколько маленьких компаний он раздроблен, оставил информационную полянку покрываться туманом.



А ведь современные капиталистические реалии с их невидимой, но свято объективной рукой рынка, были далеко не на последнем месте, как в трагедии «Зимней вишни», так и в других аналогичных событиях. Так, мораторий на плановые проверки малого бизнеса был введён в 2016 году, а в марте этого года, за считанные дни до пожара, было решено продлить «каникулы» до 2022 года. Засветился тогда и наш омбудсмен Боря, ратовавший не только за продление моратория, но и за его расширение на предприятия среднего бизнеса. Синайская кампания. Часть 2-я. Завязка и кульминация



Для справки, если вы рисовали себе малый бизнес некой сапожной мастерской, ювелирной конторкой или ремонтом бытовой техники, то вы жестоко заблуждались. Под малым бизнесом согласно постановлениям нашего мудрого правительства понимаются индивидуальные предприниматели и фирмы, доходы которых не превышают 800 млн. рублей, а численность работников может доходить до 100 человек. Поэтому пучить глаза от возмущения, когда вам говорят, что ТРК «Зимняя вишня» - это малый бизнес, как минимум наивно. Ведь в нашей стране с её пещерным формализмом, ты можешь подъехать на Porsche Cayenne к зданию суда и с чистой душой предъявить справку о зарплате в 7 тыс. рублей – и эту справку примут.







Не стоит также забывать, что те самые уличные крикуны, которые вдоволь попользовались человеческим горем пострадавших в ТРК, с таким же напором кричат о том, что власть кошмарит бизнес. Куда ни кинь всюду клин… Если у тебя, конечно, нет ни моральной, ни политической воли.



При этом надзорные каникулы стали недюжинным стимулом для дробления компаний на «безнадзорные» атомы с уставным капиталом в 10 тыс. рублей (ниже просто невозможно, согласно действующим нормам). Правды ради, стоит отметить, что создание таких мелкотравчатых конторок и ранее было выгодно в тех или иных обстоятельствах. К примеру, в случае рискованных сделок и форс-мажорных обстоятельств, крупная компания под них создаёт фирмочку с мизерным капиталом. В случае судебных исков такую фирмочку, естественно, банкротят, а истцу останется довольствоваться мусорным уставным капиталом, так как переложить вину от коммерческого отростка на весь организм будет трудновато.



Другим штрихом к портрету информационного отражения кемеровской трагедии являются вполне законные возмущения по поводу чудовищной запутанности помещений и коридоров в ТРК «Зимняя вишня». Позже это связали с тем, что ТРК построен на базе кондитерского комбината. Но никто даже не заикнулся, что реальность новой России строилась на безоговорочном главенстве не безопасности, а интересов бизнеса. А посему все ТРК и ТРЦ строятся по принципу запутанной навигации, чтобы удержать покупателя, даже если он сгорит. Ударили. Опозорились. Успокоились!



Дело в том, что поместив все магазины в запутанном (правда, только с виду - для бизнеса всё логично) порядке под одной крышей, снабдив каждый из них аудиоинформацией, льющейся из всех динамиков, даже в лифте, короли маркетинга добились любопытного эффекта. Этот эффект назвали «переносом Грюна», когда человеческий мозг получает такое количество информации, что невольно впадает в состояние близкое к параличу. В этом состоянии несчастному обывателю можно всучить что угодно.



Более того многие ТРЦ изнутри отделаны исключительно стеклом, металлом, а на полу неизменно ровная белая плитка, отражающая все краски иллюзорного маркетингового мира. Это сделано для того, чтобы заманивающая музыка, блистающие огоньки и видео с экранов многочисленных мониторов не давала адекватности посетителя ни шанса, отзываясь эхом и отражением со всех сторон. Буквально обрушиваясь на несчастного жителя эпохи потребления. В таком состоянии человеку требуется ни одна минута, чтобы начать мыслить разумно и быстро. И это без какого-либо пожара или задымления. Т.е. любая противопожарная система в таком храме потребления должна быть идеальной (в случае с «Зимней вишней», хотя бы работать), чтобы для начала вывести человека из ступора.



Последней надеждой на внесение какого-либо здравого зерна во всеобщий гвалт было тихое и скромное напоминание о существовании такой мерзкой для свободного бизнеса штуки как СНиПы, т.е. строительные нормы и правила. Эти самые нормы не позволяют располагать помещения для детей выше 2-го этажа. Но и эта скромная попытка быстро пошла на дно.



Так может произошедшая трагедия заставит владельцев дворцов купли/продажи ощутить социальную ответственность? О страхе наказания и речи не идёт – бояться нечего, даже в случае доведения дела до суда. Посему автор направился в ближайший крупный ТЦ, правда, без какой-либо надежды.











В Новороссийске главным ТЦ является «Красная площадь». Когда-то это был один объёмный корпус в шесть этажей. Теперь центр разросся и перекинул очередное разжиревшее щупальце через целую улицу. Там он пустил едва ли не более масштабные корни второго корпуса.

Внутри всё чинно благородно, всё по безупречной маркетинговой науке – блистающий глянцевый пол, яркий льющийся свет и гвалт музыки. А чтобы покупатель не спешил покинуть столь роскошный дворец, эскалаторы расположены таким образом, что для движения вниз или вверх – вам придётся обойти кругом весь этаж.











Естественно, бросив пару взглядов в чрево этого «купи-продай» украшенного фонтаном, я направился наверх, вынужденно обходя каждый этаж по кругу.







Под самым куполом на предпоследнем пятом этаже располагаются залы кинотеатра, куда валом бегут всё новые посетители, в том числе и с детьми. Более того именно там, на 5 (!) этаже находится развлекательный центр для детей «Острова». Таким образом, СНиПы окончательно заползли под плинтус, там и скончались. Судя по несущейся из нутра этого центра музыке, и мигающими как новогодняя ёлка огоньками десятков игровых автоматов, никто даже не задумывался переносить этот центр на второй этаж.











Но где же эвакуационный выход? Единственная альтернатива круговому движению по этажам и прыжкам по эскалатору (лифт не берём в расчёт). Он, к счастью, есть. К нему ведёт тонкий коридор, напоминающий горлышко бутылки. Никаких указателей ведущих к нему я не заметил.











Дверь выхода тугая, как пробка старой бутылки. Открыть её ребёнку лет 8-10 не представляется возможным.







Ширина лестницы эвакуационного выхода едва позволяет разойтись трём взрослым людям. Надеюсь, мне простят нежелание проверить перила на устойчивость.







Прошу прощения за расфокусировку, народ ломился с сеанса и просто выталкивал меня с лестницы







Внизу меня ждала ещё одна маленькая деталь, которая при трагическом стечении обстоятельств может стоить кому-то жизни. Наружу вели две двери. Но, во-первых, обе одностворчатые, что обеспечит давку. А, во-вторых, одна из дверей была наглухо закрыта и украшена говорящим стендом – «Проход запрещён». Впрочем, уместнее было бы – выхода нет.







Снаружи меня ждало сюрреалистическая картина человека-кнопки, который сидел в крошечной будке, и единственная функция которого заключалась в поднятии шлагбаума. Будка приткнулась у торца махины торгового центра. Какая ирония жизни… 25 марта произошёл пожар в торгово-развлекательном комплексе (ТРК) «Зимняя вишня». Это трагедия. Погибло 64 человека, из которых 41 ребёнок. Для кого-то умерла целая Вселенная, жизнь их близких по факту не будет прежней, не в крикливых заголовках статей, не на показательно печальных физиономиях политиков, а в скорбной действительности.В первые же часы трагедии из всех возможных информационных каналов на граждан России вылился такой поток словоблудия версий, выводов и обвинений, что сель по сравнению с этим просто детская забава. Медийная публика, околоплавающий планктон и индивиды из отряда политически безнадёжных быстро оседлали волну народного гнева. В надежде прорвать этот провокационный туман профессиональные журналисты, конечно, пытались донести до аудитории проверенную информацию. Но, стараясь привлечь внимание, рассматривали причины трагедии под таким невообразимом количестве оригинальных ракурсов, что невольно внесли свою лепту в тот хаос, в котором тонули и причины трагедии, и виновники, и общие тенденции, приведшие к этому.Теперь попытка разгрести эти авгиевы конюшни, за мусором которых прячутся реальные проблемы, порой кажется невозможной. Но всё же… Во-первых, по свидетельствам очевидцев некоторые помещения были заблокированы, в частности один из кинозалов, превратившийся для наших соотечественников в чудовищный крематорий. Во-вторых, пожарная сигнализация не сработала. В-третьих, охрана ТРК и его непосредственный персонал в основной своей массе не смогла оказать никакой помощи посетителям. В-четвёртых, часть пожарных не имела необходимого оборудования. В-пятых, как же быстро в информационном тумане растворилась тема надзорных каникул, т.е. моратория на проведение плановых проверок предприятий малого бизнеса. И так далее, и тому подобное. И не стоит упускать фактор провокации со стороны «нашей» оппозиционной своры, чей язык ещё в конце прошлого века застрял в самых интимных местах западных хозяев.Но по шву всей трагедии, всех вопросов и обвинений прошла тотальная звенящая безответственность и безнаказанность. Всё остальное – лишь старая добрая попытка спрятать дерьмо под ковёр.Крик о том, что нужно создать «систему контроля» был, конечно, подхвачен своей долей аплодисментов. Но система со всеми её изъянами и лазейками уже существует – в ней нет только одного - ответственности. Пожарные инспекторы, проверявшие выгоревшую дотла в конце 2009 года и погубившую 156 человек «Хромую лошадь», не провели в тюрьме и 5 лет. Ребятки уже давно на свободе, как и большинство виновников тех событий.Едва на поверхности забрезжил намёк на толику вины самих предпринимателей, эксплуатирующих любые торговые площади до трещин на стенах, как из политического небытия возник мой любимый омбудсмен Борис Титов. Что-то пожевав в эфире в защиту сизых и несчастных бизнесменов, разоряемых кровавым чиновничеством, он быстро исчез с повестки дня. Немало ему в этом помогли политиканствующие блогеры и блогерствующие политики, возложив вину на власть и только на неё. Из информационного поля быстро стёрли упоминания о так называемых надзорных каникулах для невинного малого бизнеса. Посему Титов, пока не заинтересовались его бизнесом и на сколько маленьких компаний он раздроблен, оставил информационную полянку покрываться туманом.А ведь современные капиталистические реалии с их невидимой, но свято объективной рукой рынка, были далеко не на последнем месте, как в трагедии «Зимней вишни», так и в других аналогичных событиях. Так, мораторий на плановые проверки малого бизнеса был введён в 2016 году, а в марте этого года, за считанные дни до пожара, было решено продлить «каникулы» до 2022 года. Засветился тогда и наш омбудсмен Боря, ратовавший не только за продление моратория, но и за его расширение на предприятия среднего бизнеса.Для справки, если вы рисовали себе малый бизнес некой сапожной мастерской, ювелирной конторкой или ремонтом бытовой техники, то вы жестоко заблуждались. Под малым бизнесом согласно постановлениям нашего мудрого правительства понимаются индивидуальные предприниматели и фирмы, доходы которых не превышают 800 млн. рублей, а численность работников может доходить до 100 человек. Поэтому пучить глаза от возмущения, когда вам говорят, что ТРК «Зимняя вишня» - это малый бизнес, как минимум наивно. Ведь в нашей стране с её пещерным формализмом, ты можешь подъехать на Porsche Cayenne к зданию суда и с чистой душой предъявить справку о зарплате в 7 тыс. рублей – и эту справку примут.Не стоит также забывать, что те самые уличные крикуны, которые вдоволь попользовались человеческим горем пострадавших в ТРК, с таким же напором кричат о том, что власть кошмарит бизнес. Куда ни кинь всюду клин… Если у тебя, конечно, нет ни моральной, ни политической воли.При этом надзорные каникулы стали недюжинным стимулом для дробления компаний на «безнадзорные» атомы с уставным капиталом в 10 тыс. рублей (ниже просто невозможно, согласно действующим нормам). Правды ради, стоит отметить, что создание таких мелкотравчатых конторок и ранее было выгодно в тех или иных обстоятельствах. К примеру, в случае рискованных сделок и форс-мажорных обстоятельств, крупная компания под них создаёт фирмочку с мизерным капиталом. В случае судебных исков такую фирмочку, естественно, банкротят, а истцу останется довольствоваться мусорным уставным капиталом, так как переложить вину от коммерческого отростка на весь организм будет трудновато.Другим штрихом к портрету информационного отражения кемеровской трагедии являются вполне законные возмущения по поводу чудовищной запутанности помещений и коридоров в ТРК «Зимняя вишня». Позже это связали с тем, что ТРК построен на базе кондитерского комбината. Но никто даже не заикнулся, что реальность новой России строилась на безоговорочном главенстве не безопасности, а интересов бизнеса. А посему все ТРК и ТРЦ строятся по принципу запутанной навигации, чтобы удержать покупателя, даже если он сгорит.Дело в том, что поместив все магазины в запутанном (правда, только с виду - для бизнеса всё логично) порядке под одной крышей, снабдив каждый из них аудиоинформацией, льющейся из всех динамиков, даже в лифте, короли маркетинга добились любопытного эффекта. Этот эффект назвали «переносом Грюна», когда человеческий мозг получает такое количество информации, что невольно впадает в состояние близкое к параличу. В этом состоянии несчастному обывателю можно всучить что угодно.Более того многие ТРЦ изнутри отделаны исключительно стеклом, металлом, а на полу неизменно ровная белая плитка, отражающая все краски иллюзорного маркетингового мира. Это сделано для того, чтобы заманивающая музыка, блистающие огоньки и видео с экранов многочисленных мониторов не давала адекватности посетителя ни шанса, отзываясь эхом и отражением со всех сторон. Буквально обрушиваясь на несчастного жителя эпохи потребления. В таком состоянии человеку требуется ни одна минута, чтобы начать мыслить разумно и быстро. И это без какого-либо пожара или задымления. Т.е. любая противопожарная система в таком храме потребления должна быть идеальной (в случае с «Зимней вишней», хотя бы работать), чтобы для начала вывести человека из ступора.Последней надеждой на внесение какого-либо здравого зерна во всеобщий гвалт было тихое и скромное напоминание о существовании такой мерзкой для свободного бизнеса штуки как СНиПы, т.е. строительные нормы и правила. Эти самые нормы не позволяют располагать помещения для детей выше 2-го этажа. Но и эта скромная попытка быстро пошла на дно.Так может произошедшая трагедия заставит владельцев дворцов купли/продажи ощутить социальную ответственность? О страхе наказания и речи не идёт – бояться нечего, даже в случае доведения дела до суда. Посему автор направился в ближайший крупный ТЦ, правда, без какой-либо надежды.В Новороссийске главным ТЦ является «Красная площадь». Когда-то это был один объёмный корпус в шесть этажей. Теперь центр разросся и перекинул очередное разжиревшее щупальце через целую улицу. Там он пустил едва ли не более масштабные корни второго корпуса.Внутри всё чинно благородно, всё по безупречной маркетинговой науке – блистающий глянцевый пол, яркий льющийся свет и гвалт музыки. А чтобы покупатель не спешил покинуть столь роскошный дворец, эскалаторы расположены таким образом, что для движения вниз или вверх – вам придётся обойти кругом весь этаж.Естественно, бросив пару взглядов в чрево этого «купи-продай» украшенного фонтаном, я направился наверх, вынужденно обходя каждый этаж по кругу.Под самым куполом на предпоследнем пятом этаже располагаются залы кинотеатра, куда валом бегут всё новые посетители, в том числе и с детьми. Более того именно там, на 5 (!) этаже находится развлекательный центр для детей «Острова». Таким образом, СНиПы окончательно заползли под плинтус, там и скончались. Судя по несущейся из нутра этого центра музыке, и мигающими как новогодняя ёлка огоньками десятков игровых автоматов, никто даже не задумывался переносить этот центр на второй этаж.Но где же эвакуационный выход? Единственная альтернатива круговому движению по этажам и прыжкам по эскалатору (лифт не берём в расчёт). Он, к счастью, есть. К нему ведёт тонкий коридор, напоминающий горлышко бутылки. Никаких указателей ведущих к нему я не заметил.Дверь выхода тугая, как пробка старой бутылки. Открыть её ребёнку лет 8-10 не представляется возможным.Ширина лестницы эвакуационного выхода едва позволяет разойтись трём взрослым людям. Надеюсь, мне простят нежелание проверить перила на устойчивость.Внизу меня ждала ещё одна маленькая деталь, которая при трагическом стечении обстоятельств может стоить кому-то жизни. Наружу вели две двери. Но, во-первых, обе одностворчатые, что обеспечит давку. А, во-вторых, одна из дверей была наглухо закрыта и украшена говорящим стендом – «Проход запрещён». Впрочем, уместнее было бы – выхода нет.Снаружи меня ждало сюрреалистическая картина человека-кнопки, который сидел в крошечной будке, и единственная функция которого заключалась в поднятии шлагбаума. Будка приткнулась у торца махины торгового центра. Какая ирония жизни… Автор: Восточный ветер Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 58 Источник Похожие новости Войны и интервенции США: полный список Как Запад будет поджигать Россию Записки Колорадского Таракана. Мы дошли. Вопрос: кто и куда?

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