Кемерово: на острие информационной атаки

Как пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» был использован для информационного удара

Трагедия в Кемерово доказала, что вместе со спасателями и следователями в сибирский город, охваченный ужасом и отчаянием, должны были прибыть и специалисты особого рода – по информационным войнам. Их остро не хватало. Зияющая пустота очень быстро заполнялась: сначала украинский провокатор обзвонил городские морги и предупредил о трёх сотнях погибших, это тут же подхватили Би-Би-Си и «Радио Свобода», в процесс включились Ходорковский, штабы Навального и популярные российские блогеры, имеющие миллионы и сотни тысяч подписчиков. А далее уже десятки тысяч людей (как обыкновенных пользователей, так и рядовых бойцов информационного фронта) стали разгонять ложь по социальным сетям и блогам, рассказывая, что власть врёт и на самом деле жертв пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в разы больше официальных данных, причём, большинство погибших – дети.

Разносчики лжи толпами ломились в многочисленные кемеровские группы ВКонтакте и безостановочно накручивали людей, сражённых ужасным происшествием, заставляя их поверить в неслыханные масштабы трагедии, в то, что от них скрывают правду о случившемся, и «на самом деле» в «Зимней вишне» сгорели и задохнулись не 64 человека, в числе которых 41 ребёнок, а три, четыре, пять сотен кемеровчан.

Одновременно российские оппозиционные СМИ запестрели заголовками «Власти скрывают число жертв в Кемерово», «Сколько погибших на самом деле? Власти скрывают», «Говорят, что в Кемерово погибли сотни людей, а власти скрывают», «Жители Кемерова уверены, что власти скрывают реальное число погибших» – и эта волна снова выплеснулась в социальные сети, только уже со ссылками на прессу.

Следом появилось «письмо кемеровчанина», в котором якобы местный житель сообщал, что «сегодня кемеровский морг сообщил об отсутствии мест и мешков для трупов, говоря о том, что количество погибших перевалило за 300 человек, среди которых 142 ребёнка». В ход пошли фотографии из одесского Дома профсоюзов, где 2 мая 2014 года украинскими национал-радикалами были заживо сожжены люди: предлагалось поверить, что это снимки погибших кемеровчан.

Иностранные СМИ также не брезговали тиражированием лжи. Так, немецкий Spiegel, приведя данные МЧС о погибших в Кемерове, сообщил, что «жители города предполагают, что число погибших может быть больше, чем заявляют официальные лица». The Washington Post, публикуя большой репортаж о кемеровском митинге 27 марта, написала, что «многие из демонстрантов сомневаются в официальном подсчете 64 погибших, утверждая, что их число значительно выше». То же самое твердила и служба Би-Би-Си: «Многие демонстранты заявили, что они не доверяют властям и не верят, что объявленное число погибших является точным».

28 марта, уже после того, как МЧС России сделало официальное заявление о том, что окончательное число жертв пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» установлено – 64 человека, на сайте «Радио Свобода» появилась очередная публикация о кемеровском митинге с «главным вопросом»: сколько же людей погибли? «Официальной цифре в 64 погибших в Кемерове не верит никто, и первый аргумент: в 550-тысячном городе чуть не у каждого есть хотя бы один погибший знакомый или родственник», – на голубом глазу врёт «Свобода», приводя в качестве «фактов» рассказы женщины, не называющей своей фамилии, и случайного прохожего, у знакомой которого, по его словам, пожар унёс жизни родственников. Тут же, на площади, рассказывает Радио «Свобода», был создан штаб, «который начал записывать фамилии погибших и пропавших без вести», насчитали к концу дня 86 человек. Как потом выяснилось при проверке, многие фамилии и имена были взяты, что называется, с потолка, никаких данных о себе заявители не оставляли.

Надо отметить, Русская служба «Радио Свободы» пошла очень далеко, пересказав все самые жуткие слухи, не имеющие никакого отношения к истине: о «свидетельствах» врачей и спасателей, о спрятанных мёртвых телах, о сотнях свежевырытых могил… При этом на момент публикации было прекрасно известно, что инициативные группы кемеровчан обследовали морги и кладбища и не нашли ни скрытых от глаз общественности погибших, ни заготовленных могил. Однако об этом «свободная пресса» промолчала.

Хорошо известно, что помимо финансирования той же Русской службы «Радио Свобода» США выделяют значительные средства на поддержку российской оппозиции и противодействие «российской пропаганде» в других странах, например, на Украине. События в Кемерове показали, как работают эти деньги – и кемеровчане, и вся Россия пережили в дни трагедии мощнейший информационный удар, целью которого было раскачать сибирский город до бунта, а затем подвязать к протестам другие регионы, включая Москву. Панические настроения нагнетались намеренно и согласованно: ошибкой будет считать, что атака развивалась сама по себе, случайным образом. Источники ложной информации, даже если они и предпринимали действия самостоятельно, – будь то украинский создатель фейков Вольнов или бывший глава ЮКОСа Ходорковский – составляли единую сеть, «ячейки» которой включались в работу в нужный момент. Сначала ложь о несоответствии официальной статистики «реальному» числу жертв была сконструирована на Украины, затем эту ложь понесли в мир тысячи «ячеек»; оппозиционеры, любители хайпа и собственных рейтингов тиражировали вброс у себя в блогах, этому подпевали СМИ определённого сорта, а в социальных сетях действовали уже десятки, если не сотни тысяч «ячеек». Всё, о чём говорили кемеровская власть и спасатели, тонуло в потоках лжи.

Если бы со старта этой атаки было кому её отразить, многие люди не только в Кемерово, но и в других уголках России, раздавленные трагедией, не поддались бы информационной панике. Однако не нашлось в Кемерово ни одного популярного блогера, который смог бы отвечать на разгоняемую по сетям ложь оперативными репортажами с места событий. Точнее, такие блогеры были, но они тоже решили «срубить хайпа» на теме сотен погибших. Известная кемеровская «Немагия» воспользовалась моментом и принялась в YouTube распространять бредни о том, как «было 157 и позвонили вот уже, сказали готовить ещё на 80 человек, из взрослых там всего меньше 30», «все морги завалены», «там погибших внутри около 400 человек, 355». Теперь им, конечно, пишут: «Земляки, мне стыдно за вас», «Это ваш город и этих людей вы видите каждый день, и могли предоставить адекватные факты, а не этот шлак», «Что вам стоило съездить на место происшествия, опросить свидетелей, позвонить в полицию, морги, детдома, войти в инициативную группу и вместе с ней проверить морги и хладокомбинат? Точно проанализировать всю информацию. Сделать выводы. Но нет, зачем?», «Вы ребята не мужики, внутри гниль. Вы должны быть были на передовой». Но – 2,9 миллиона просмотров! Большая часть – в те самые страшные дни, когда правда тонула в море лжи.

Этот информационный натиск не достиг своей цели. Благодаря многим людям и событиям: инициативной группе кемеровчан, которая кинулась на месте искать правду, проверяя морги и кладбища; администраторам кемеровских групп в социальных сетях, которые отсекали слухи, публикуя только достоверную информацию о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»; президенту, который приехал в Кемерово; медленной, но тяжёлой артиллерии федеральных СМИ; психологам МЧС и медицины катастроф, работающим с родственниками погибших; вставшему на колени на митинге чиновнику; сотням блогеров, которые не стали плясать на костях, не поверили ходорковским, навальным, «свободной прессе», «немагиям» и принялись разгребать ворох лжи.