Кембриджский центр поставил диагноз: «Демократия в мире больна!» • 70 • Аналитика

Центр будущего демократии Кембриджского университета провёл исследование. У людей спрашивали, довольны они или нет тем, как функционирует в их стране демократия.



«Сотрудники центра, – сообщила ВВС, – проанализировали крупнейший, по их оценке, массив данных: результаты 3,5 тысячи опросов, проведенных в 154 странах с участием примерно четырех миллионов человек».







Цифровой век против традиций демократии

Кембриджские социологи изучают эту проблему с 1995 года. Последние данные исследования привели их к неутешительному выводу. «Во всем мире демократия больна, – приводит ВВС оценку автора отчета Роберто Фоа. – Мы установили, что неудовлетворенность демократией растет довольно продолжительное время и достигла исторического максимума, особенно в развитых странах».



По данным исследования, доля недовольных демократией возросла в мире с 48% в 1995 году до 58% в 2019-м. Хуже всего обстоит дело в США и Великобритании. На переломе веков 75% американцев с одобрением относились к демократическому устройству своей страны. Теперь таких оптимистов стало меньше половины.



В Британии слом настроения произошёл не так сильно. Ещё в 1995 году здесь было 47% скептиков, неудовлетворенных существующей в стране демократией. Перед декабрьскими выборами прошлого года в парламент их число поднялось до 61%.



Понять эти настроения можно. Цифровой век своей навязчивой пропагандой, грязными избирательными технологиями, не гнушающимися лжи, подлогов и массовых манипуляций, крепко ударил по традиционной британской демократии.



Британцы, привыкшие делать свой выбор по давно устоявшимся традициям (некоторые избирательные законы датированы ещё 1872 годом) вдруг узнали, что нынешнего премьера Бориса Джонсона избрало столько же людей, сколько вмещает в себя лондонский стадион «Уэмбли». Теперь Джонсон (лидер очевидного меньшинства) определяет политику всего Соединённого Королевства.



Как Уолл-Стрит победил протест

Исследователи Центра утверждают, что отношение мира к демократии стало меняться после финансового кризиса 2008-2009 годов. Люди увидели, как вырос разрыв в состоянии богатых и бедных. Осознали, кто спровоцировал этот тяжёлый для мира кризис.



В то время, как помним, американская демократия породила массовое протестное движение «Захвати Уолл-стрит» (Occupy Wall Street, OWS). Его целью был длительный захват улицы в финансовом центре Нью-Йорка, чтобы привлечь внимание общества к «преступлениям финансовой элиты» и побудить власти к структурным изменениям в экономике.



Протестная акция OWS началась 17 сентября 2011 года на Уолл-стрит. Её участники захватили парк Зукотти и создали там постоянный палаточный лагерь. Власти отнеслись к этой затее благосклонно. Тогдашний мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил:



«Люди имеют право на протест, и если они хотят протестовать, мы будем рады убедиться, что у них есть места, чтобы сделать это».

Своё отношение к протесту высказал и глава полиции Нью-Йорка Реймонд Келли. Он отметил: Зукотти – это общественный парк, открытый для свободного посещения 24 часа в сутки. Поэтому полиция не может запрещать там какие-либо акции или арестовывать протестующих.



Миролюбие властей продлилось недолго, до 1 октября. В тот день участники движения попытались перекрыть Бруклинский мост. Теперь полиция действовала решительно. Разом арестовала 700 человек, самым активным из них предъявила обвинение в хулиганстве.



Палаточный лагерь в Зукотти власти терпели ещё полтора месяца. В ночь на 15 ноября полиция освободила парк и от участников движения и от их палаток с имуществом. Напрасно активисты OWS предъявляли властям решения судов о своём праве на протест. Право финансовой элиты с Уолл-стрит оказалось сильнее закона.







В более позднее время можно привести пример с «жёлтыми жилетами» во Франции. Как и OWS, «жилеты» проиграли затяжной спор с властями. Причём протест во Франции носил более жесткий характер с обеих сторон. Были убитые, раненые, погромы и преступления. Однако власть своих позиций не сдала.



Богатые продолжают богатеть

С тех пор сильные мира лишь упрочили своё положение. Каждый год накануне Всемирного экономического форума в Давосе международная благотворительная организация Oxfam публикует доклад о соотношении богатой и бедной части людей мира.



В этом году Oxfam отметила, что неравенство на планете вышло из-под контроля.



«Совокупное состояние 2153 миллиардеров в минувшем году оказалось больше, чем накопления 4,6 млрд. человек (60% населения Земли) с более низкими доходами».

Аналитики Oxfam подсчитали: если бы человек с момента строительства египетских пирамид (XXVI век до нашей эры) ежедневно откладывал по 10 тысяч долларов, то к 2020 году «его состояние приблизилось бы лишь к пятой части среднего состояния миллиардера, входящего в топ-5 самых богатых». Кстати, в своём прошлом докладе Oxfam отмечал, что богатство этой кучки миллиардеров каждый день пополняется на 2,5 млрд. долларов.



В этом суть проблемы кризиса демократии. Потому что в странах, где неравенство в доходах не достигло такой критической точки, как в США и Британии, «уровень удовлетворения тем, как работает демократия, повысился до исторического максимума», – фиксирует кембриджский центр.



К ним центр отнёс только Данию, Швейцарию, Норвегию и Нидерланды.



Пример с европейскими странами показывает, что демократию пока ещё рано, как говорили раньше, выбрасывать на задворки истории. Однако путь к общественной гармонии теперь предстоит непростой. Как же лечить «больную демократию»? Кембриджский центр рецептов не дал. Центр будущего демократии Кембриджского университета провёл исследование. У людей спрашивали, довольны они или нет тем, как функционирует в их стране демократия.«Сотрудники центра, – сообщила ВВС, – проанализировали крупнейший, по их оценке, массив данных: результаты 3,5 тысячи опросов, проведенных в 154 странах с участием примерно четырех миллионов человек».Кембриджские социологи изучают эту проблему с 1995 года. Последние данные исследования привели их к неутешительному выводу. «Во всем мире демократия больна, – приводит ВВС оценку автора отчета Роберто Фоа. – Мы установили, что неудовлетворенность демократией растет довольно продолжительное время и достигла исторического максимума, особенно в развитых странах».По данным исследования, доля недовольных демократией возросла в мире с 48% в 1995 году до 58% в 2019-м. Хуже всего обстоит дело в США и Великобритании. На переломе веков 75% американцев с одобрением относились к демократическому устройству своей страны. Теперь таких оптимистов стало меньше половины.В Британии слом настроения произошёл не так сильно. Ещё в 1995 году здесь было 47% скептиков, неудовлетворенных существующей в стране демократией. Перед декабрьскими выборами прошлого года в парламент их число поднялось до 61%.Понять эти настроения можно. Цифровой век своей навязчивой пропагандой, грязными избирательными технологиями, не гнушающимися лжи, подлогов и массовых манипуляций, крепко ударил по традиционной британской демократии.Британцы, привыкшие делать свой выбор по давно устоявшимся традициям (некоторые избирательные законы датированы ещё 1872 годом) вдруг узнали, что нынешнего премьера Бориса Джонсона избрало столько же людей, сколько вмещает в себя лондонский стадион «Уэмбли». Теперь Джонсон (лидер очевидного меньшинства) определяет политику всего Соединённого Королевства.Исследователи Центра утверждают, что отношение мира к демократии стало меняться после финансового кризиса 2008-2009 годов. Люди увидели, как вырос разрыв в состоянии богатых и бедных. Осознали, кто спровоцировал этот тяжёлый для мира кризис.В то время, как помним, американская демократия породила массовое протестное движение «Захвати Уолл-стрит» (Occupy Wall Street, OWS). Его целью был длительный захват улицы в финансовом центре Нью-Йорка, чтобы привлечь внимание общества к «преступлениям финансовой элиты» и побудить власти к структурным изменениям в экономике.Протестная акция OWS началась 17 сентября 2011 года на Уолл-стрит. Её участники захватили парк Зукотти и создали там постоянный палаточный лагерь. Власти отнеслись к этой затее благосклонно. Тогдашний мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил:Своё отношение к протесту высказал и глава полиции Нью-Йорка Реймонд Келли. Он отметил: Зукотти – это общественный парк, открытый для свободного посещения 24 часа в сутки. Поэтому полиция не может запрещать там какие-либо акции или арестовывать протестующих.Миролюбие властей продлилось недолго, до 1 октября. В тот день участники движения попытались перекрыть Бруклинский мост. Теперь полиция действовала решительно. Разом арестовала 700 человек, самым активным из них предъявила обвинение в хулиганстве.Палаточный лагерь в Зукотти власти терпели ещё полтора месяца. В ночь на 15 ноября полиция освободила парк и от участников движения и от их палаток с имуществом. Напрасно активисты OWS предъявляли властям решения судов о своём праве на протест. Право финансовой элиты с Уолл-стрит оказалось сильнее закона.В более позднее время можно привести пример с «жёлтыми жилетами» во Франции. Как и OWS, «жилеты» проиграли затяжной спор с властями. Причём протест во Франции носил более жесткий характер с обеих сторон. Были убитые, раненые, погромы и преступления. Однако власть своих позиций не сдала.С тех пор сильные мира лишь упрочили своё положение. Каждый год накануне Всемирного экономического форума в Давосе международная благотворительная организация Oxfam публикует доклад о соотношении богатой и бедной части людей мира.В этом году Oxfam отметила, что неравенство на планете вышло из-под контроля.Аналитики Oxfam подсчитали: если бы человек с момента строительства египетских пирамид (XXVI век до нашей эры) ежедневно откладывал по 10 тысяч долларов, то к 2020 году «его состояние приблизилось бы лишь к пятой части среднего состояния миллиардера, входящего в топ-5 самых богатых». Кстати, в своём прошлом докладе Oxfam отмечал, что богатство этой кучки миллиардеров каждый день пополняется на 2,5 млрд. долларов.В этом суть проблемы кризиса демократии. Потому что в странах, где неравенство в доходах не достигло такой критической точки, как в США и Британии, «уровень удовлетворения тем, как работает демократия, повысился до исторического максимума», – фиксирует кембриджский центр.К ним центр отнёс только Данию, Швейцарию, Норвегию и Нидерланды.Пример с европейскими странами показывает, что демократию пока ещё рано, как говорили раньше, выбрасывать на задворки истории. Однако путь к общественной гармонии теперь предстоит непростой. Как же лечить «больную демократию»? Кембриджский центр рецептов не дал. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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