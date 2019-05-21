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Кем станет Зеленский: новым Хмельницким или вторым Порошенко?

21 мая 2019, 01:24  •  25 • В России

6 МАЙДАНОВ, 4 НЕЗАЛЕЖНЫХ

В день инаугурации Владимира Зеленского Украина раскололась на 28 независимых государств… Погодите хвататься за корвалол. Речь про Украину киношную. Сценарий со смутным временем и раздробленностью выдумали авторы украинского сериала «Слуга народа», в котором снялся Зеленский. Его герой-прототип честный учитель истории Василий Голобородько — по сценарию уже отсидевший и президентский, и тюремный сроки, выйдя на свободу видит не единую незалежную, а кучку маленьких удельных княжеств.

Владимир Зеленский принимает присягу президента Украины.

К карте новой Украины Голобородько-Зеленского подводит сериальный «дядька-опекун» премьер Юрий Иваныч Чуйко. Прожженный интригами и дворцовыми переворотами премьер устраивает для него исторический экскурс:

- Вам знакома теория большого взрыва? Напряжение росло, температура зашкаливала и «бах»! На молекулы…

- То есть, Украины больше нет? - недоумевает Зеленский-Голобородько.

- Почему? Есть! Вот «Легитимная Украина», «Та самая Украина», «Великая Украина». Была одна, а стало четыре. На любой вкус и цвет. Вот Шведская волость — бывшая Полтавская область. Областная Рада пересмотрела результаты Полтавской битвы и присудила победу Шведам. Историческую справедливость восстановить никогда не поздно! - рука Чуйко гуляет по карте от княжества к княжеству. - Вот «СССР» - Союз свободных самодостаточных республик. Бывшие Луганская и Донецкие области со столицей в Горловке. Вот Слобожанщина — не понимаю, как можно было назвать Харьковскую область в честь себя? Жанна Юрьевна Слобожанщина восседает на железном троне в Лазовой…

И все это последствия 6 майданов, перемоловших Украину в труху. Очень похоже на реальность, не правда ли? Ведь настоящему президенту Зеленскому, похоже, хочется примерить на себе шапку Богдана Хмельницкого. На выборах он уже провозгласил себя украинцам, как «нового объединителя».

А потянет ли «Зе» такую ношу?

Зеленский стал президентом с небывалыми для Украины 73% голосов под обещание объединить ментально расколотую странуФото: REUTERS

ЗАРАБОТАТЬ НА КОРРУПЦИОНЕРАХ

Исторически так сложилось, что на президентских выборах Украина делилась на два куска — Северо-Запад и Юго-Восток. Не было примирения внутри страны. Но Зеленский стал президентом с небывалыми для Украины 73% голосов под обещание объединить ментально расколотую страну (хотя многие говорят, что ее уже объединила ненависть к Порошенко). Зеленский всю предвыборную кампанию (и даже во время инаугурации) говорил и на русском, и на украинском языках. По сути, предвыборной программой «Зе» стал финал сериала «Слуга народа». Давайте посмотрим, как удалось склеить разорванную на лоскуты Украину киношному Зеленскому-Голобородько:

1. Новый президент разгоняет вороватое правительство. Плюнув на уговоры «дядьки-опекуна», ставит на министерские посты своих друзей;

2. Убирает старых судей. На их место приводит «новичков», не замешанных в коррупции;

3. Забирает мусор у Европы, перерабатывает его на заводах в топливо. Так Голобородько открывает для Украины, небогатой нефтью и газом, «золотую жилу»;

4. Продает чиновникам-коррупционерам их уголовные дела на торгах. Ну, украл 5 миллионов — возвращай деньги в бюджет и живи на свободе. Это становится вторым украинским Клондайком;

5. Заработанные на мусоре и коррупционерах деньги пускает на строительство дорог. Открываются новые рабочие места;

6. Выдает гранты молодым вундеркиндам. Молодежь перестает уезжать из страны.

Из кризиса герой Зеленского Голобородько выбрался за полгода. Оказалось, если не воровать, Украина очень богатая страна. И отколотые области объединились одна за одной. Обособленными остались только королевство Галицкое и СССР — по нашему, Западная Украина и Донбасс.

потихоньку, шажок за шажком, из самопровозглашенного «объединителя Украины» Зеленский пока превращается во второго ПорошенкоФото: REUTERS

Но и тут Голобородько помогает случай. На львовской шахте происходит трагедия — горняков завалило под землей. Ни Америка, ни Китай, ни Канада на помощь не спешат. На выручку примчались … донбассовцы. Так между Западом и Юго-Востоком Украины наступает киношный мир. А Голобородько входит в историю, как второй Богдан Хмельницкий.

Но, увы, реальность отличается от сериального пафоса. Да и сам Зеленский далеко не Голобородько…

ПЕТР «КРОВАВЫЙ» — ВТОРАЯ ВЕРСИЯ

А вот вам не выдуманный взрыв на шахте. Случился он этой весной в Луганской народной республике. Под завалами 17 горняков. Российские спасатели отреагировали молниеносно — уже в день трагедии разбирали завалы, пытаясь вызволить людей. Украина даже формально не предложила свою помощь. Хотя там есть и оборудование, и специалисты, и ехать им ближе. Вы действительно после этого верите, что Киев считает Луганск и Донецк украинскими городами? Не в кино, не в речах политиков с трибун, а на самом деле. Всё ведь очевидно…

Идем дальше. Украинские социологи опросили население: «Что вы ждете от Зеленского?»

Самое главное ожидание: проведение прямых переговоров с ДНР и ЛНР при участии России — 40,9% опрошенных;

У пьющих водителей собираются отбирать автомобили

А наименее ожидаемый шаг: активизация переговоров о вступлении в НАТО — 9,9%;

Но что после победы на выборах обещает стране Зеленский? Первое - он хочет вступления в НАТО. Второе — переговоры по Донбассу думает вести через западные страны. Третье — Зеленский отмолчался по принятому Порошенко закону об украинском языке. Более того, новый президент в стиле доктора Курицкого из «Белой гвардии», переименовал себя в соцсетях из Владимира Зеленского во Володимира Зеленського.

И потихоньку, шажок за шажком, из самопровозглашенного «объединителя Украины» Зеленский пока превращается во второго Порошенко…

Зеленский отмолчался по принятому Порошенко закону об украинском языкеФото: REUTERS

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

У него все шансы повторить путь Ющенко или Януковича

- Пока Украина не знает опыта успешного президентства, - рассказал «КП» публицист Георгий Бовт. - Там единственный постсоветский президент, который избирался на два срока, был Кучма. Но и его правление кончилось майданом 2004 года. Трудно пока говорить, что Зеленский, который победил с оглушительным результатом, станет успешным президентом. Уже сейчас на его пути много препятствий. Например, отсутствие единства элиты. Сильная оппозиция со стороны националистов. Нет однозначной поддержки со стороны пророссийских сил. Потом, у него пока нет вообще целостной программы действий. Как только она появится, оппонентов может стать больше. Он получил так много голосов еще и потому, что ничего внятного о своих планах не говорил. Мы не знаем, как он будет действовать на самом деле. Про НАТО и Донбасс — это только разговоры.

Да, в сериале «Слуга народа» он выдал целый букет популистских мер. Вероятно, Зеленский попробует начать громкие посадки чиновников. И показать все это публике. Но помните, что полномочия украинского президента очень ограничены. Ему нужна поддержка Верховной Рады. Для этого надо получить большинство мест на ближайших выборах. А сделать это сложно: украинский парламент всегда был раздроблен на много фракций. И любой шаг Зеленского, когда он начнет реализовывать свой план, может не понравиться или Западу, или Юго-Востоку Украины. Опять мы натыкаемся на старый раскол. Поэтому у Зеленского есть все шансы повторить путь Порошенко и прошлых украинских президентов: хоть Ющенко, хоть Януковича.

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