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Кем считают Зеленского в Европе – ответ политолога

22 мая 2021, 12:20  •  123 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Sergey Starostenko/XinHua/www.globallookpress.com
Президент Незалежной обижается на европейские страны из-за России
Украинский лидер Владимир Зеленский разочарован тем, что Европа поддерживает Киев в противостоянии России не так, как ему хотелось бы. Об обидах политика рассказал глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Политолог считает, что Зеленский надеялся, что европейцы будут поддерживать Украину на том же уровне, что и при его предшественнике Петре Порошенко. Однако этого не случилось, отметил Бортник в эфире канала "Наш". При этом к жалобам и раздражению главы Незалежной в Европе относятся цинично. А самого Зеленского после его эмоциональных заявлений считают непрофессиональным политиком, заключил эксперт.
Учитывая, что уровень поддержки Европы не тот, на который рассчитывал Киев, украинской стороне стоило бы быть сдержаннее по отношению к Москве.
Напомним, на прошедшей на днях пресс-конференции Зеленский заявил, что отказ от ограничительных мер в адрес "Северного потока – 2" будет означать поражение президента Штатов Джо Байдена, да и всей Америки в целом. Кроме того, украинский лидер выразил надежду на большую поддержку Франции и Германии.
Ранее Зеленский продлил санкции против России.

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