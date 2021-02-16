Келейные переговоры в Эмиратах закончились для Владимира Зеленского полным провалом

Вчера «Наша версия» поведала об истинной повестке неожиданного визита Зеленского на Ближний Восток. А сегодня нам стало известно об итогах поездки – президент Украины возвращается в Киев ни с чем. И это касается отнюдь не только официальной части визита (максимум, что удалось выжать из арабов – протоколы о намерениях, «живых» денег Зеленскому они не дали). Келейные переговоры с представителями Кремля также провалены – план размена Донбасса на вступление в НАТО, как говорится, «не зашёл».

Очень смешно вышло с саморазоблачением главы государственной пограничной службы Украины – Сергей Дейнеко зачем-то выступил в прессе и обнародовал новость, что, де, депутат от ОПЗЖ Тарас Козак в феврале не выезжал за рубеж. Как сообщала «Наша версия», Козак присутствовал на переговорах в качестве модератора-посредника с украинской стороны (без модератора российская сторона наотрез отказывалась обсуждать что-либо с Зеленским даже в келейном формате), вылетев в Эмираты на частном джете (предположительно, из Минска). Прозвучало заявление Дейнеко двусмысленно – если Козак действительно никуда не летал, то зачем об этом так громко кричать? Не летал – и ладно. Но, видимо, Зеленский, учтя былой опыт (а именно провал своей тайной поездки в Оман, где он также проводил келейные переговоры с Москвой), решил постелить соломки – и сделал это максимально неуклюже. И главе пограничной службы пришлось выгораживать Козака – чтобы не замарать подозрениями президента Украины. Цель демарша Дейнеко, – как пояснил депутат Рады Ринат Кузьмин, «было выполнение политического заказа власти, которой важно было показать, что Зеленский и Козак не могли встречаться в Арабских Эмиратах. Необходимость такой реакции свидетельствует о панике в окружении Зеленского». Но всё тайное, рано или поздно, становится явным – как и в этом конкретном случае.

Как мы и предполагали, формула «Донбасс в обмен на вступление Украины в НАТО» российскую сторону оставила безучастной. Кроме того, Зеленскому в очередной раз дали понять, что, изобретая безумные поводы для обсуждения, он отнюдь не приближает развязки конфликта. Зеленскому указали, что вступление Украины в НАТО в обозримой перспективе невозможно, а попытка начать военную операцию «через голову» министра обороны Тарана, задействовав лояльного лично Зеленскому главкома Хомчака, приведёт к необратимым последствиям для государственности Украины.