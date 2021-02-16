Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Первые результаты запрета на Украине русского языка
Европа уже неделю в растерянном бешенстве, а Россия продолжает подливать "масла ...
"Унизил нас и выставил на посмешище": ЕС обиделся на Лаврова (Обзор Ин...
Подполковник СБУ Влад Мулык: Мы знаем, кто заказчик расстрела Майдана
Главная / Украина

Келейные переговоры в Эмиратах закончились для Владимира Зеленского полным провалом

16 февраля 2021, 15:20  •  511 • Украина
Вчера «Наша версия» поведала об истинной повестке неожиданного визита Зеленского на Ближний Восток. А сегодня нам стало известно об итогах поездки – президент Украины возвращается в Киев ни с чем. И это касается отнюдь не только официальной части визита (максимум, что удалось выжать из арабов – протоколы о намерениях, «живых» денег Зеленскому они не дали). Келейные переговоры с представителями Кремля также провалены – план размена Донбасса на вступление в НАТО, как говорится, «не зашёл».
Очень смешно вышло с саморазоблачением главы государственной пограничной службы Украины – Сергей Дейнеко зачем-то выступил в прессе и обнародовал новость, что, де, депутат от ОПЗЖ Тарас Козак в феврале не выезжал за рубеж. Как сообщала «Наша версия», Козак присутствовал на переговорах в качестве модератора-посредника с украинской стороны (без модератора российская сторона наотрез отказывалась обсуждать что-либо с Зеленским даже в келейном формате), вылетев в Эмираты на частном джете (предположительно, из Минска). Прозвучало заявление Дейнеко двусмысленно – если Козак действительно никуда не летал, то зачем об этом так громко кричать? Не летал – и ладно. Но, видимо, Зеленский, учтя былой опыт (а именно провал своей тайной поездки в Оман, где он также проводил келейные переговоры с Москвой), решил постелить соломки – и сделал это максимально неуклюже. И главе пограничной службы пришлось выгораживать Козака – чтобы не замарать подозрениями президента Украины. Цель демарша Дейнеко, – как пояснил депутат Рады Ринат Кузьмин, «было выполнение политического заказа власти, которой важно было показать, что Зеленский и Козак не могли встречаться в Арабских Эмиратах. Необходимость такой реакции свидетельствует о панике в окружении Зеленского». Но всё тайное, рано или поздно, становится явным – как и в этом конкретном случае.
Как мы и предполагали, формула «Донбасс в обмен на вступление Украины в НАТО» российскую сторону оставила безучастной. Кроме того, Зеленскому в очередной раз дали понять, что, изобретая безумные поводы для обсуждения, он отнюдь не приближает развязки конфликта. Зеленскому указали, что вступление Украины в НАТО в обозримой перспективе невозможно, а попытка начать военную операцию «через голову» министра обороны Тарана, задействовав лояльного лично Зеленскому главкома Хомчака, приведёт к необратимым последствиям для государственности Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



511
Источник
Похожие новости
16 февраля 2021, 03:25
Подполковник СБУ Влад Мулык: Мы знаем, кто заказчик расстрела Майдана
15 февраля 2021, 09:05
«Все разбегутся. От Украины останется бандеровский Киев с Галичиной»
15 февраля 2021, 18:15
Почему Владимир Зеленский решил отказаться от «водного шантажа» Москвы, и когда крымчанам вернут днепровскую воду
15 февраля 2021, 18:15
С кем на самом деле договаривается Владимир Зеленский, и как в ОАЭ оказался Тарас Козак – одновременно с президентом Украины?
15 февраля 2021, 23:45
МВФ указал Украине на её место
15 февраля 2021, 16:25
В Украине новый медицинский скандал: соросята заблокировали поставки препаратов от туберкулеза
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 февраля 2021, 22:35
Америка назвала условия для снятия санкций против России
13 февраля 2021, 04:50
Россия внесла в санкционный список еще девять украинских компаний
14 февраля 2021, 20:15
"Унизил нас и выставил на посмешище": ЕС обиделся на Лаврова (Обзор ИноСми)
11 февраля 2021, 08:50
Зачем Герхард Шредер напомнил немцам о войнах с Россией
12 февраля 2021, 16:00
Почему Путин проигнорирует Мюнхенскую конференцию: мнение политолога
10 февраля 2021, 03:30
Переполох в Киеве: Проект Новороссия возрождается
10 февраля 2021, 01:40
С14 будет собирать дань с семей заробитчан, работающих в России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.