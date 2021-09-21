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Кедми забросал британскую разведку вопросами о деле Скрипалей

21 сентября 2021, 18:00  •  243 • Политика
Яков Кедми, комментируя очередные обвинения Лондона в адрес России, забросал британскую разведку вопросами.
Королевская прокуратура Великобритании предъявила обвинение по "делу Скрипалей" третьему фигуранту, которым, по их мнению её сотрудников, стал генерал ГРУ известный под именем "Сергей Федотов". Обвинения появились весьма кстати. Ровно после того, как Россия сама уличила так называемых партнёров во вмешательстве в выборы...
Реанимированная история - будто повторяющийся сериал. Впервые мы услышали о деле Скрипалей в марте 2018 года, когда Лондон заявил об отравлении в Солсбери. Доказательства так и не были предоставлены. Более того, выживший отравленный ни разу не делал заявлений в прессе. Однако Россию обвинили в попытке убить Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. К слову, в нашей стране Скрипаль был осуждён за государственную измену. В этой же истории впервые прозвучало наименование "отравляющее вещество "Новичок". Якобы именно им отравили Скрипаля. Однако смертносный яд цели так и не достиг - как минимум, это должно настораживать.
Реанимированную историю в беседе с Царьградом оценил израильский дипломат, бывший руководитель службы "Натив" Яков Кедми. Для начала Кедми подчеркнул, что удивлён. Почему британская разведка ждала так долго, прежде чем раскрыла имя так называемого третьего фигуранта? Помимо всего прочего, Кедми напомнил:
Британская разведка славится своими лживыми, голословными заявлениями несколько сот лет, особенно последние 50 лет. На чём основано предположение, что этот человек участвовал в отравлении Скрипалей? И что он, действительно, поддерживал Боширова и Петрова? Пусть они попытаются обосновать обвинения. И, в том числе, укажут, что их побудило вспомнить об этом именно сейчас.
Кедми подчеркнул, что не хотел бы выдвигать конспирологические версии. А вот требовать доказательств он имеет право:
Пусть представят доказательства. Почему, как, чего – это другой вопрос. Сначала докажите. Вы сказали, что он является офицером ГРУ? Ну, хорошо. На основании чего вы так решили? Может быть, он сам вам рассказал? Или жертва узнала своего бывшего офицера?
Очевидно эти вопросы останутся без ответов. Но обвинения уже выдвинуты...

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