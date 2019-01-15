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Кедми в Twitter: "Гроссмейстер Путин - грандиозная многоходовка..."

15 января 2019, 16:09  •  152 • Политика
Яков Кедми на личной странице в социальной сети Twitter поделился "грандиозной многоходовкой", длившейся 16 лет силами "гроссмейстера Путина".
Израильский государственный деятель, руководитель спецслужбы "Натив" в прошлом, а сегодня эксперт по военно-политическим вопросам и международной политике на личной странице в социальной сети Twitter поделился монологом "Гроссмейстер Путин - грандиозная многоходовка длиной в 16 лет". Надо сказать, у себя в Twitter Кедми публикует в большинстве своем ссылки лишь на один портал - inforuss.info.
В статье приводится своего рода эволюция Путина в понимании западного мира. Если в 2000 году Россия мало кого интересовала в мире, то в 2007 году именно речь Владимира Путина на Мюнхенской конференции заставила задать ставший классикой вопрос "Who is mr. Putin?". Тогда Путин сказал прямо, "достаточно, Россия больше не будет исполнять рекомендации и требования извне. Точка". Уже в 2008 году Москву попытались поставить на место, говорится в анализе. Тогда "руками марионеточного режима (реализовали план) дестабилизации самого слабого после девяностых годов места страны - Кавказа".
"При этом традиционно подло осуществив очередное предательство в день Олимпийских игр, в день, когда столетиями до них все войны, напротив, прекращались. Сигнал нашей стране был отправлен".
Стратегия российского сдерживания приводилась в действие каждый раз, когда становилось ясно, что Россия наращивает влияние в мире, продолжают авторы материала. С 2014 по 2015 год на Россию обрушивается каскад ударов, "который по всем расчетам не выдержала бы не одна страна, не говоря уже о стране, только что прошедшей предреволюционную ситуацию". Однако действия Запада оправдали себя лишь отчасти. Безусловно, России пришлось пересматривать свою политику. Но усилия того стоили.
"Многие, к сожалению, до сих пор не задумываются, почему США и Англия настолько неожиданно и с такой яростью давят на нашу страну прямо сейчас. Ответ на это лежит как раз в плоскости вышеописанного материала. А также того, что на самом деле предотвратила первая широкомасштабная военная операция постсоветской России за пределами наших территорий. Разумеется, попытки Запада осуществлять давление на экономику нашей страны, дестабилизировать гражданское общество, втянуть государство в расставленные против него же союзы, разыграть национальные противоречия будут продолжены", - говорят авторы материала.
ГРОССМЕЙСТЕР ПУТИН — ГРАНДИОЗНАЯ МНОГОХОДОВКА ДЛИНОЙ В 16 ЛЕТhttps://t.co/RxMy0AgKD2
— Яков Кедми (@QbbB9vaSTG5E84f) 14 января 2019 г.

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