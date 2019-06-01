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Кедми в четырех пунктах описал тотальную войну против России: "Надвигается катастрофа!"
01 июня 2019, 15:24 • 166 • Политика
Как считает Яков Кедми, против России не только ведется тотальная война, но "надвигается катастрофа". Он выделил четыре пункта, которые влияют на ситуацию.
Против России давно ведется тотальная информационная война, а ЦРУ взяли на вооружение методы пропаганды, которые использовались еще в нацистской Германии. Такое мнение выразил политический эксперт Яков Кедми.
Как считает эксперт, при помощи подобных действий Запад пытается ослабить Москву и ее партнёров. Война ведется примитивными методами, но это тотальная война. Поэтому в западных СМИ сейчас трудно найти статьи, в которых ставятся под вопрос аргументы против России.
Боевые действия поддерживаются и на государственном уровне, поэтому такие издания, как RT, не могут противостоять ей в гордом одиночестве. В частности, он привел пример с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который отказался пускать на брифинги в свой избирательный штаб российских журналистов.
В рамках программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" Кедми выделил четыре фактора, которые могут приблизить катастрофу:
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