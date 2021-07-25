Кедми установил предельный срок враждебным кораблям НАТО в Чёрном море

Военный и политический эксперт Яков Кедми установил предельный срок пребывания "любых враждебных кораблей в Чёрном море" - "не больше 15 минут". При этом флот России в этом регионе эксперт считает самым сильным.

Недавние военные учения стран НАТО и Украины в Чёрном море показали, что Североатлантический альянс не оставляет попыток подмять под себя этот регион и навязать России свои правила игры. Однако провокационный инцидент у берегов Крыма с британским эсминцем Defender, нарушившим территориальные воды нашей страны, а после с предупреждающим бомбометанием изгнанный оттуда, показал, что русский флот зорко стоит на страже Черноморья.

Экс-глава израильской спецслужбы "Натив", военный и политический эксперт Яков Кедми в интервью "ПолитНавигатору" отметил, что в Чёрном море самый сильный - это наш флот. "И самое сильное государство, которое абсолютно владеет всем регионом, с военной точки зрения, - это Россия", - добавил также эксперт.

Кедми определил максимально возможные сроки пребывания любого враждебного для России флота в Черноморской акватории. По его мнению, такие корабли просуществуют в Чёрном море "не больше 15 минут".

"А то, что пытаются раздувать эту угрозу, чтобы подтвердить пребывание в Чёрном море других кораблей НАТО, - с военной точки зрения, эти корабли будут дополнительными мишенями", - подчеркнул военный эксперт, добавив, что для подтверждения их пребывания, с политической точки зрения, они и раздувают угрозу флота России.