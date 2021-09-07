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Кедми указал, как России предупредить провокации у себя "под боком"

07 сентября 2021, 02:55  •  70 • Политика
Израильский военный эксперт Яков Кедми в эфире указал, на что следовало бы обратить внимание Москве.
Особый контроль и внимание следует уделить постсоветскому пространству, уверен эксперт Яков Кедми. В эфире он объяснил, в связи с чем это необходимо.
По мнению Кедми, почти четверть века - с 1990-го по 2014-й - Москва мало уделяла внимания постсоветским государствам. И зря, убеждён эксперт.
По словам израильского аналитика, необходимо усилить мониторинг за ситуацией, это позволит в будущем избежать возможных провокаций, в том числе подогреваемых Западом.
"Если Россия будет продолжать проводить политику, которую она проводила на постсоветском пространстве до 2014 года, тогда я вам не завидую. И никто вам не позавидует", - категорично заявил Кедми.
По его мнению, русским следует придерживаться определённой стратегии, которая позволит навести порядок на постсоветском пространстве, а также не допустит различных провокаций со стороны Запада, новых государственных переворотов и тому подобного.
"Будете им (постсоветским пространством - ред.) заниматься так, как этого требуют интересы России и её стратегической безопасности, тогда у тех, кто хочет, ничего не получится", - заметил он в эфире "ТВЦ".

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