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Кедми: У США был шанс начать третью мировую. Но русские поменяли правила игры

18 ноября 2020, 22:05  •  144 • Политика
США вполне могли начать третью мировую войну, однако русские заставили их играть по своим правилам. Подобную позицию выразил Яков Кедми.
США могут пойти на третью мировую войну лишь в случае, если у них будут гарантии спасения для себя. Сегодня таких гарантий никто не даст, поскольку русские поменяли правила игры, создав уникальное вооружение. Мнение выразил военный эксперт Яков Кедми, его позицией делится РИА ФАН.
Партнёры НАТО, безусловно, надеялись на защиту США в случае конфликта. Да и сам по себе альянс создавался именно в целях давления на СССР, а после - и на Россию. Как только Союз развалился, участники НАТО стали демонизировать Россию, попутно полагая, что шанс на выживание есть. Теперь же ясно, что Вашингтон, в случае развязывания войны с Россией, падёт. Ещё во времена Карибского кризиса у командования ВС США не было гарантий, что СССР проиграет. Поэтому открытым конфликт с русскими и не стал. Сейчас же, как подчёркивает Яков Кедми, ядерный перевес абсолютно точно на стороне России.
"Возможности России позволяют ей уничтожить США до того, как первые американские ракеты долетят до её территории", - сказал эксперт, добавив, что ещё никогда стратегический перевес нашей страны не был столь велик.
Даже США не смогли добиться подобной мощи сразу после войны, полагает Кедми. А России подобное удалось. Таким образом, сегодня не стоит бояться, что США развяжут третью мировую войну, делает вывод эксперт.

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