Кедми: Трамп готовит войну, которая затронет не только Россию

Израильский дипломат и политолог Яков Кедми считает, что пока Китай пытается маневрировать, США пошли "в лобовую атаку" и могут устроить глобальную катастрофу. Об этом он заявил в эфире телепередачи "Право знать" на ТВЦ.

Кедми считает, что Китай хочет, не обостряя конфликта, сохранить свои преимущества и позиции. Тем временем Трамп предпринимает новые шаги, которые могут ещё больше обострить ситуацию.

И эти шаги его направлены на сильнейший удар по электронной наукоёмкой промышленности Китая, по производству современного оборудования вроде G5 и G6,

- заявил политолог.

"Эта новая стадия затронет не только Китай и не только Россию", - уверен эксперт:

Она охватит всю мировую экономику и может привести совершенно не к тем результатам, на которые надеются Соединённые Штаты.

Прекращение поставок чипов и полупроводников из Тайваня в Китай, а также перенос производства на территорию США - сильнейший удар по китайской промышленности, считает Кедми.

"Война выходит на совершенно другой уровень", - резюмировал Яков Кедми, подчеркнув, что эта война будет исключительно экономической.