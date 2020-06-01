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Кедми: Трамп готовит войну, которая затронет не только Россию
01 июня 2020, 00:55 • 47 • Политика
Дональд Трамп в своём стремлении победить Китай может развязать войну, которая затронет не только Россию, а коснётся всей мировой экономики. Такое мнение высказал в телеэфире политолог Яков Кедми.
Израильский дипломат и политолог Яков Кедми считает, что пока Китай пытается маневрировать, США пошли "в лобовую атаку" и могут устроить глобальную катастрофу. Об этом он заявил в эфире телепередачи "Право знать" на ТВЦ.
Кедми считает, что Китай хочет, не обостряя конфликта, сохранить свои преимущества и позиции. Тем временем Трамп предпринимает новые шаги, которые могут ещё больше обострить ситуацию.
- заявил политолог.
"Эта новая стадия затронет не только Китай и не только Россию", - уверен эксперт:
Прекращение поставок чипов и полупроводников из Тайваня в Китай, а также перенос производства на территорию США - сильнейший удар по китайской промышленности, считает Кедми.
"Война выходит на совершенно другой уровень", - резюмировал Яков Кедми, подчеркнув, что эта война будет исключительно экономической.
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