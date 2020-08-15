Кедми резко высказался о войне с США: Русским хватит нескольких минут на уничтожение

Политический аналитик Яков Кедми в эфире "Вести FM" подчеркнул, что рост стратегических возможностей России ведёт к сокращению времени уничтожения США. Безусловно, в случае, если начнётся война с Россией, спровоцированная Штатами.

"Продолжительность существования США, если начнётся война с Россией, сокращается с каждым годом от получаса до нескольких минут", - цитируют Кедми РИА ФАН.

Безусловно, понимая это, США сделают всё возможное, чтобы ограничить потенциал России. В том числе включив в международные договоры новейшие гиперзвуковые системы. Однако надо понимать, что гиперзвук - это лишь часть российской мощи, продолжил Кедми. Но именно на противоборство с ней Штаты делают ставку, поскольку отстают от России и Китая в вопросе разработки гиперзвукового оружия.

С другой стороны, есть и ещё один важный тезис, продолжил Кедми:

"Говоря о гиперзвуке, они понимают, что договориться вряд ли получится. Но они хотят притянуть Китай к переговорам по стратегическим вооружениям".

Между тем "Утро.ру" пишут, что Пентагон продолжает разработку своего гиперзвука. Якобы уже создана превосходящая по мощности российский "Кинжал" ракета. Речь идёт о Lockheed Martin AGM-183A Air-launched Rapid Response Weapon, её первые испытания состоялись, но большая работа ещё впереди.