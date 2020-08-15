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Кедми резко высказался о войне с США: Русским хватит нескольких минут на уничтожение
15 августа 2020, 16:30 • 40 • Политика
Яков Кедми заявил, что Россия с каждым годом сокращает время уничтожения США. Высказываясь о войне с США, эксперт подчеркнул: для уничтожения Штатов России хватит нескольких минут, и у соседей это понимают.
Политический аналитик Яков Кедми в эфире "Вести FM" подчеркнул, что рост стратегических возможностей России ведёт к сокращению времени уничтожения США. Безусловно, в случае, если начнётся война с Россией, спровоцированная Штатами.
"Продолжительность существования США, если начнётся война с Россией, сокращается с каждым годом от получаса до нескольких минут", - цитируют Кедми РИА ФАН.
Безусловно, понимая это, США сделают всё возможное, чтобы ограничить потенциал России. В том числе включив в международные договоры новейшие гиперзвуковые системы. Однако надо понимать, что гиперзвук - это лишь часть российской мощи, продолжил Кедми. Но именно на противоборство с ней Штаты делают ставку, поскольку отстают от России и Китая в вопросе разработки гиперзвукового оружия.
С другой стороны, есть и ещё один важный тезис, продолжил Кедми:
"Говоря о гиперзвуке, они понимают, что договориться вряд ли получится. Но они хотят притянуть Китай к переговорам по стратегическим вооружениям".
Между тем "Утро.ру" пишут, что Пентагон продолжает разработку своего гиперзвука. Якобы уже создана превосходящая по мощности российский "Кинжал" ракета. Речь идёт о Lockheed Martin AGM-183A Air-launched Rapid Response Weapon, её первые испытания состоялись, но большая работа ещё впереди.
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