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Кедми рассказал, когда США придётся поволноваться из-за русских: "У них останется не больше 5 минут"

21 марта 2021, 03:15  •  157 • Политика
Яков Кедми в беседе с Владимиром Соловьёвым рассказал, когда США придётся поволноваться из-за русских. Ровно в этот момент, который в качестве примера привёл Кедми, "у них (американцев. - Ред.) останется не больше 5 минут".
Израильский военно-политический эксперт Яков Кедми в беседе с журналистом Владимиром Соловьёвым на платформе "Соловьёв Live" высказался о падении президента США Джо Байдена или, например, забавных попытках НАТО найти русскую подлодку, которая и не пряталась.
Говоря о падении Байдена, Яков Кедми напомнил, что политика США строится на протяжении многих лет одинаково. А значит, обращать внимание следует не на частные события, а на общую стратегию, главную цель.
"Основная цель США - сохранить гегемонию. А если этого не случится, это будет означать, что США перестанут быть государством, в котором они все привыкли жить. А Великобритания смирилась с тем, что она уже не империя? Несмотря на то, что уже ничего нет", - привёл пример Яков Кедми.
Владимир Соловьёв согласился с этим мнением. И напомнил об инциденте в Средиземном море, где силы НАТО потеряли русскую подлодку. Дело в том, что экипаж подлодки продолжал выходить на связь с командованием. Однако для НАТО это оставалось тайной. Кедми эта информация не впечатлила:
"Когда они потеряют из виду весь подводный флот России на полчаса, тогда им и надо будет волноваться. У них останется не больше 5 минут. Потому что дальше они волноваться уже не будут. Для этого (чтобы их не обнаружил противник. - Ред.) подлодки и делают, чтобы их можно было потерять", - сказал Кедми.

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