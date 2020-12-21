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Кедми рассказал, как планируют спецоперации: "Убрать человека на чужой территории"
21 декабря 2020, 12:55 • 120 • Политика
Яков Кедми, рассуждая о странностях в расследовании Bellingcat о предполагаемом отравлении Алексея Навального, рассказал, как обычно планируют спецоперации в мировой практике: "Убрать человека на чужой территории".
Экс-руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми в эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE" рассказал о том, как планируются спецоперации.
Телеведущий Владимир Соловьёв обратил внимание на странности в расследовании Bellingcat, посвящённом "отравлению" Алексея Навального. Журналист выразил недоумение в связи с тем, как там описана предполагаемая спецоперация против блогера, которая якобы велась на протяжении нескольких лет.
Кедми в связи с этим сослался на слова президента РФ Владимира Путина, который подчеркнул в ходе большой пресс-конференции, что если бы российские спецслужбы действительно хотели "убрать" оппозиционера, то они бы сделали это и каких-то трудностей с этим не возникло бы.
Эксперт заметил, что к истории с Навальным возникает много вопросов уже хотя бы потому, что, согласно западной версии, якобы имевшая место спецоперация проводилась непосредственно на территории России. Он объяснил, как обычно организовываются подобные действия в мировой практике.
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