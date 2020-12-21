Кедми рассказал, как планируют спецоперации: "Убрать человека на чужой территории"

Экс-руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми в эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE" рассказал о том, как планируются спецоперации.

Телеведущий Владимир Соловьёв обратил внимание на странности в расследовании Bellingcat, посвящённом "отравлению" Алексея Навального. Журналист выразил недоумение в связи с тем, как там описана предполагаемая спецоперация против блогера, которая якобы велась на протяжении нескольких лет.

Кедми в связи с этим сослался на слова президента РФ Владимира Путина, который подчеркнул в ходе большой пресс-конференции, что если бы российские спецслужбы действительно хотели "убрать" оппозиционера, то они бы сделали это и каких-то трудностей с этим не возникло бы.

Эксперт заметил, что к истории с Навальным возникает много вопросов уже хотя бы потому, что, согласно западной версии, якобы имевшая место спецоперация проводилась непосредственно на территории России. Он объяснил, как обычно организовываются подобные действия в мировой практике.