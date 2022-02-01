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Кедми раскрыл содержание своего доклада о Путине для спецслужб

01 февраля 2022, 12:15  •  347 • Политика
Военный эксперт из Израиля Яков Кедми впервые раскрыл содержание своего доклада о Владимире Путине, который он подготовил для израильских спецслужб после своей первой встречи с ним.
Яков Кедми, бывший глава израильской службы "Натив", дал большое интервью YouTube-проекту Metametrica. Он рассказал о своём видении сегодняшней ситуации в геополитике, а в конце поделился любопытными моментами из своей биографии, связанными с Владимиром Путиным.
Политолог признался, что с Путиным он знаком с 1996 года. При этом свои отношения с ним Кедми оценил как сложные. Впрочем, отметил гость эфира, во всём мире к русскому лидеру относятся по-разному: в некоторых странах его считают спасителем мира, в других - чуть ли не исчадием ада.
"Я встречался с ним не раз и не два. И отношение у меня к нему чисто профессиональное", - сдержанно отметил Кедми. Он вспомнил, какую оценку дал Путину после первой встречи, когда тот был ещё главой ФСБ: "Это записано в отчёте". В целом эта оценка была положительной, признался эксперт.
"Если бы не было Путина, сегодня России не было бы", - подытожил Яков Кедми.

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