Кедми раскрыл содержание своего доклада о Путине для спецслужб

Военный эксперт из Израиля Яков Кедми впервые раскрыл содержание своего доклада о Владимире Путине, который он подготовил для израильских спецслужб после своей первой встречи с ним.

Яков Кедми, бывший глава израильской службы "Натив", дал большое интервью YouTube-проекту Metametrica. Он рассказал о своём видении сегодняшней ситуации в геополитике, а в конце поделился любопытными моментами из своей биографии, связанными с Владимиром Путиным.

Политолог признался, что с Путиным он знаком с 1996 года. При этом свои отношения с ним Кедми оценил как сложные. Впрочем, отметил гость эфира, во всём мире к русскому лидеру относятся по-разному: в некоторых странах его считают спасителем мира, в других - чуть ли не исчадием ада.

"Я встречался с ним не раз и не два. И отношение у меня к нему чисто профессиональное", - сдержанно отметил Кедми. Он вспомнил, какую оценку дал Путину после первой встречи, когда тот был ещё главой ФСБ: "Это записано в отчёте". В целом эта оценка была положительной, признался эксперт.

"Если бы не было Путина, сегодня России не было бы", - подытожил Яков Кедми.