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Кедми раскрыл главную цель военного альянса США, Британии и Австралии
17 сентября 2021, 16:50 • 30 • Политика
Израильский дипломат, бывший руководитель службы "Натив" Яков Кедми раскрыл главную цель военного альянса США, Великобритании и Австралии. По его словам, западные страны в очередной раз создают военную угрозу.
Ранее США, Великобритания и Австралия объявили о создании военного союза AUKUS, цель которого - защита общих интересов и обмен технологиями. Официально участники союза заявляют, что их альянс не направлен против какой-либо конкретной страны, как НАТО.
Однако западные СМИ считают, что на самом деле главная цель AUKUS - сдерживать Китай. Впрочем, Яков Кедми придерживается иного мнения. По его словам, Китай для Австралии является главным торговым партнёром, да и Великобритания прежде не была замечена в серьёзных ссорах с Пекином.
Куда более вероятно, что три западные страны опять готовят военную угрозу для России.
- отметил эксперт, выступая на радио "Вести FM".
Ранее сообщалось, что США, Великобритания и Австралия "забыли" предупредить Евросоюз о создании своего альянса. Об инициативе своих партнёров Брюссель узнал из газет. После этого в ЕС вновь подняли тему создания единой европейской армии.
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