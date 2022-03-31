Кедми озвучил откровение для русских воинов: Затихли все

Израильский политолог Яков Кедми в передаче Владимира Соловьева высказал своё мнение по спецоперации России на Украине. Спикеры и ведущий затихли, слушая его слова.

У России сейчас идеальная ситуация в спецоперации на Украине. Об этом в программе Владимира Соловьева заявил израильский политолог Яков Кедми.

Он размеренно и спокойно отметил, что русским воинам следует доводить до конца поставленные перед миссией задачи.

"Надо ставить правильные цели перед специальной военной операцией и доводить до конца. У вас [у России] сейчас идеальная ситуация! Вас никто не может остановить. Кроме вас самих", - констатировал Кедми.

Израильский эксперт отметил, что его страна не может похвастаться такой свободой.

"У нас всегда есть ООН, и начинаются крики «прекратить!» А у вас этого нет. У вас всё в руках вашего политического и военного руководства", - подчеркнул спикер.

Потому, завершил он, никто русским, кроме самих русских, завершить операцию так, как вы наметили, помешать не может.

Это откровение внимательно слушали гости эфира и ведущий.