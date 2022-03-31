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Кедми озвучил откровение для русских воинов: Затихли все
31 марта 2022, 12:50 • 368 • В мире
Израильский политолог Яков Кедми в передаче Владимира Соловьева высказал своё мнение по спецоперации России на Украине. Спикеры и ведущий затихли, слушая его слова.
У России сейчас идеальная ситуация в спецоперации на Украине. Об этом в программе Владимира Соловьева заявил израильский политолог Яков Кедми.
Он размеренно и спокойно отметил, что русским воинам следует доводить до конца поставленные перед миссией задачи.
"Надо ставить правильные цели перед специальной военной операцией и доводить до конца. У вас [у России] сейчас идеальная ситуация! Вас никто не может остановить. Кроме вас самих", - констатировал Кедми.
Израильский эксперт отметил, что его страна не может похвастаться такой свободой.
"У нас всегда есть ООН, и начинаются крики «прекратить!» А у вас этого нет. У вас всё в руках вашего политического и военного руководства", - подчеркнул спикер.
Потому, завершил он, никто русским, кроме самих русских, завершить операцию так, как вы наметили, помешать не может.
Это откровение внимательно слушали гости эфира и ведущий.
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