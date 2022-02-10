|
Кедми объяснил "стране-попрошайке", почему американская ПРО не появится под Харьковом
10 февраля 2022, 18:30 • 73 • Политика
Известный израильский политолог Яков Кедми объяснил "стране-попрошайке" Украине, почему американская система ПРО никогда не появится под Харьковом. Он назвал эти разговоры обычной провокацией.
Так Кедми прокомментировал обращение украинских чиновников к США с просьбой разместить под Харьковом зенитно-ракетный комплекс THAAD, который является элементом системы ПРО Соединённых Штатов. В Киеве надеются, что приборы радиолокации, установленные на THAAD, позволят сканировать территорию России. Кроме того, данный комплекс может стрелять не только противоракетами, но и крылатыми ракетами, а потому его можно использовать для нападения.
Кедми в разговоре с "Народными новостями" заявил, что американцы не доверят Украине такое оружие. К тому же, они прекрасно знают, что такой шаг будет иметь серьёзные последствия. Россия обязательно подготовит ответ.
- отметил эксперт.
Напомним, что президент России Владимир Путин ранее уже заявлял, что Украина - это красная линия. Если США или НАТО попытаются превратить эту страну в свой военный полигон, Москва ответит симметрично.
Подпишитесь на нас
73
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 февраля 2022, 15:40
|
08 февраля 2022, 05:50
|
04 февраля 2022, 21:55
|
06 февраля 2022, 11:50
|
05 февраля 2022, 01:25
|
04 февраля 2022, 21:55
|
04 февраля 2022, 00:55