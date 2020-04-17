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Кедми объяснил, почему Россия должна была взять Мариуполь и Бердянск
17 апреля 2020, 09:50 • 164 • Украина
Израильский эксперт Яков Кедми, давно и прочно прописавшийся в качестве аналитика на российских телевизионных шоу, выразил недовольство тем, что в 2014 году Россия не присоединила Мариуполь и Бердянск.
По его мнению, если бы не «глупое и неумное решение» (подразумевается решение российского руководства) по поводу Мариуполя и Бердянска, то сейчас бы у России не было бы проблем в Керченском проливе.
Рассуждая таким образом о событиях 2014 года, можно очень далеко зайти.
Если для того, чтобы не иметь никаких проблем с Керченским проливом, стоило присоединить Мариуполь и Бердянск, то, может быть, сразу стоило присоединить и Херсон? Чтобы не имеет проблем с водой для Крыма.
А почему бы в таком случае не присоединить Одессу и Николаев, чтобы не иметь проблем с заходами американского флота и ежегодными учениями Украины и НАТО в Черном море?
В таком случае, стоило забрать Харьков, Днепропетровск и Запорожье. А еще лучше, сразу присоединить всю Украину.
Израильский эксперт по какой-то причине умалчивает, что присоединение каждой дополнительной украинской территории к России вело бы к увеличению проблем, которые она получила бы вместе с этими территориями.
А в итоге, все закончилось бы полномасштабной войной, которой, собственно, и добивался коллективный Запад, или появлением в составе России региона, аналогичного Чечне начала 2000-х, только в десятки раз больше.
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