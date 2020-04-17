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Кедми объяснил, почему Россия должна была взять Мариуполь и Бердянск

17 апреля 2020, 09:50  •  164 • Украина

Израильский эксперт Яков Кедми

Израильский эксперт Яков Кедми, давно и прочно прописавшийся в качестве аналитика на российских телевизионных шоу, выразил недовольство тем, что в 2014 году Россия не присоединила Мариуполь и Бердянск.

По его мнению, если бы не «глупое и неумное решение» (подразумевается решение российского руководства) по поводу Мариуполя и Бердянска, то сейчас бы у России не было бы проблем в Керченском проливе.

Рассуждая таким образом о событиях 2014 года, можно очень далеко зайти.

Если для того, чтобы не иметь никаких проблем с Керченским проливом, стоило присоединить Мариуполь и Бердянск, то, может быть, сразу стоило присоединить и Херсон? Чтобы не имеет проблем с водой для Крыма.

А почему бы в таком случае не присоединить Одессу и Николаев, чтобы не иметь проблем с заходами американского флота и ежегодными учениями Украины и НАТО в Черном море?

В таком случае, стоило забрать Харьков, Днепропетровск и Запорожье. А еще лучше, сразу присоединить всю Украину.

Израильский эксперт по какой-то причине умалчивает, что присоединение каждой дополнительной украинской территории к России вело бы к увеличению проблем, которые она получила бы вместе с этими территориями.

А в итоге, все закончилось бы полномасштабной войной, которой, собственно, и добивался коллективный Запад, или появлением в составе России региона, аналогичного Чечне начала 2000-х, только в десятки раз больше.

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