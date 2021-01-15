Кедми объяснил, чем Россия так сильно мешает США. Всё дело в любимом способе решения проблем

Впереди США ждёт масштабнейшая внутренняя конфронтация, какой не было со времён гражданской войны. И дело вовсе не в Дональде Трампе и других представителях власти, считает Яков Кедми. Просто Штаты лишили возможности решать свои внутренние проблемы любимым способом - "маленькой победоносной войной".

По мнению эксперта, с трудностями американские власти столкнулись задолго до пандемии. Речь идёт о банальном недостатке денег, а ведь любая война потребует солидных финансовых вложений. На данный момент Федеральный резерв еле-еле решает те проблемы, с которыми страна столкнулась из-за коронавируса. Боевые действия могут обрушить всю финансовую систему.

Вторая причина, озвученная специалистом, - усовершенствованный стратегический потенциал РФ. Кедми объяснил, чем Россия так сильно мешает США. Америка окажется под ударом, если развяжет любой гибридный конфликт.

"В такой ситуации у тебя нет сил начинать войну. И с кем? Сегодня США ни с кем не могут начать войну", - произнёс экс-глава "Натива" в эфире "Вести FM".

Он объяснил: Пентагон отлично понимает, что Россия вступит в войну, если Вашингтон ударит по Украине, Сирии, Венесуэле. При нынешней расстановке сил просто невозможен "балканский вариант".