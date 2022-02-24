Кедми о "русском плане": "У России нет выхода, иначе всё взлетит к чёртовой матери"

Яков Кедми высказался о "русском плане" в отношении Донбасса и угрозе ядерного вооружения Украины. "У России нет выхода, иначе всё взлетит к чёртовой матери", - подчеркнул эксперт.

Израильский военно-политический эксперт, экс-руководитель секретной службы "Натив" Яков Кедми полагает, что Россия перешла на новый уровень обеспечения безопасности своих западных рубежей. Таким образом Кедми прокомментировал решение Москвы признать независимость республик Донбасса.

Эксперт считает, что сегодня мы наблюдаем знаковую ситуацию. Россия полностью изменила свою позицию в отношении украинского кризиса, и на это были явные причины. Признание независимости республик Донбасса означает, что иного выхода просто не было. И на это в том числе указывают заявления президента России Владимира Путина и министра обороны России Сергея Шойгу - они говорят о риске создания Украиной ядерного оружия.

Когда слышишь это в течение одного обсуждения, вывод один: у России нет выхода. Она не может позволить этой язве существовать. Иначе всё взлетит к чёртовой матери,

- сказал Кедми в эфире радиостанции "Вести FM".

Жёсткие решения приняты, поскольку дипломатические возможности на данном направлении исчерпаны. Более того, Кедми думает, что решение о независимости республик Донбасса для Украины запустило ещё и обратный отсчёт. Дни "майданной" власти сочтены.

Кстати

В своём авторском фильме для телеканала Царьград корреспондент Дарья Асламова говорит о беде жителей Донбасса, вынужденных жить в условиях войны долгие годы.

"Нам не нужен мир любой ценой. Нам нужен мир через победу" - так говорят жители Донбасса в фильме военкора Царьграда Дарьи Асламовой. Их много, и все они разные: мальчики-бойцы в окопах, не раз закрывавшие глаза своим мёртвым товарищам, жители когда-то богатых посёлков, теперь ночующие в подвалах из-за обстрелов, пожилые люди на линии фронта, которые остаются оптимистами: "Россия нас не бросит! Мы ведь граждане России!"

И признание ЛНР и ДНР - только начало. Ведь дети Донбасса, которым уже 8 лет, не знают жизни без войны. Но знают, что спасла их великая Родина - Россия. И эти дети, а не Гозманы, Ахеджаковы и Навальные, станут новой, настоящей элитой страны. Элитой, которая не продаётся за колбасу. Для которой жизнь русского ребёнка не пустой звук, а неутихающая боль. И боль эта не пройдёт до тех пор, пока не будет найден и наказан последний военный преступник. А значит, всё было не зря.