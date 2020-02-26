Кедми: О новой политике России по Украине узнаем после 9 Мая

День Победы может оказаться решающим в отношениях между Москвой и Киевом. В частности, именно после этого дня мы и сможем узнать о том, каким будет вектор этих отношений далее.

"Мы узнаем, какой будет новая политика России по отношению к Украине, после 9 Мая, - отметил израильский политический эксперт Яков Кедми в эфире интернет-канала Iton. - Это зависит от того, приедет ли Зеленский на 9 Мая".

В Кремле же отметили, что приглашение на празднование 75-летия Дня Победы президенту Украины Владимиру Зеленскому пока не отправлялось.

"Продолжается рассылка приглашений", - заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По мнению Кедми, пишет РИА ФАН, основным камнем преткновения между Москвой и Киевом стал Донбасс. И пока что Украина не решается на прямые переговоры с главами ДНР и ЛНР. Однако не исключено, что после 9 Мая ситуация может поменяться.

В частности, вектор украинской политики может смениться и со стороны Киева, и Зеленский определится с тем направлением, "по которому может вести страну".