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Кедми о глобальном крахе Турции: Россия сказала "стоять", "лежать" и "к ноге"

26 ноября 2020, 14:20  •  68 • Политика
Украина надеется и верит, что если США не захотят "впрягаться" за неё перед Россией, то это обязательно сделает Турция. Своё мнение на этот счёт высказал экс-руководитель спецслужбы "Натив" Яков Кедми. Он упомянул о глобальном крахе Турции, когда Россия говорила "стоять", "лежать" и "к ноге".
В прямом эфире программы "Поле Куликова" на YouTube-канале "Соловьёв Live" Яков Кедми разбил все мечты Украины.
"Уровень дебилизма украинского руководства бесконечен. Ильф и Петров отдыхают", - произнёс он.
Кедми задал два вопроса: неужели кто-то всерьёз думает, что Турция захочет вступать в конфликт с Россией, и знают ли об этом сами турки?
После того, как турки выполнили, когда им Россия сказала "стоять", "лежать" в Сирии, они остановились. Когда Россия им сказала в Азербайджане: "К ноге" - они к ноге. После этого Турция будет входить в конфликт с Россией? - недоумевает экс-глава "Натива".
Он допустил, что Турция может войти в конфликт с Соединёнными Штатами. Эрдоган заявлял о своей идее исправить историческую ошибку по поводу Крыма. Кедми подчеркнул, что Крым турецкий лидер собирается возвращать вовсе не Украине.
"Крымский хан не совсем был из запорожских казаков, хотя они иногда ему служили. Деньги можно было делать как угодно: служили полякам, служили туркам, служили кому угодно", - напомнил гость эфира.
Турки просто спят и видят, как напасть на Россию, не удержался от сарказма Яков Кедми. По его мнению, Россия - это единственная страна, которую Турция боится и с которой не хочет связываться никаким военным путём.

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