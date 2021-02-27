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Кедми о борьбе Байдена с Ираном: "Разборка местного масштаба"

27 февраля 2021, 04:35  •  76 • Политика
Политолог Яков Кедми прокомментировал разборки между президентом США Джо Байденом и Ираном, в результате которой опять обстреляли Сирию. "Разборка местного масштаба", - считает эксперт.
Решение США атаковать позиции проиранских боевиков в Сирии является местью за обстрел аэропорта Ирбиль и американского посольства Багдаде. Об этом газете "Взгляд" заявил израильский политолог Яков Кедми.
Эксперт считает, что инцидент не стоит связывать с возобновлением диалога между Вашингтоном и Тегераном по поводу ядерной сделки. Американцы постоянно наносят удары по связанным с Ираном группировкам, которые базируются в Ираке и Сирии.
"Это была разборка местного масштаба", - поведал Кедми.
Он также не советует заранее делать выводы о том, останутся американские военные в северо-восточной части Сирийской Арабской Республики или покинут район конфликта. Это будет уже зависеть от диалога команды президента США Джо Байдена с иранскими властями.
"Если этот диалог будет иметь положительный характер, то будет решать вопрос пребывания в Сирии не только американских, но и иранских войск", - отметил Кедми.
Как передает телеканал "360", сенатор Алексей Пушков считает, что удар по Сирии все же увязан с ядерной сделкой. Не исключено, что Белый дом намерен навязать Тегерану дополнительные условия на переговорах.
В итоге от иранской стороны могут потребовать изменить региональную политику и отказаться от развития ракетной программы.

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