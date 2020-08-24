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Кедми о большом провале в "белорусском майдане": "Два раза по морде публично... За что?"

24 августа 2020, 07:45  •  483 • Политика
Израильский государственный деятель, дипломат, глава службы "Натив" (в 1992 - 1999 годах) Яков Кедми рассказал о большом провале в "белорусском майдане". "Два раза по морде публично… За что?" - напомнил он об инциденте с министром иностранных дел.
Кедми считает, что "белорусский майдан" - это даже карикатура на киевский. Авантюру на Украине планировали перворазрядные государственные деятели. В Минске всё не так: не так глубоко и не так серьёзно, а более примитивно.
По словам эксперта, для госпереворота и для протестов в Белоруссии просто нет объективных причин. В этой стране нет ни коррупции, ни олигархов, ни преступности. К Лукашенко одна претензия - он слишком долго у власти. Впрочем, он фальсифицировал результаты выборов, отмечает Яков Кедми, но тут же добавляет: это делается в любом государстве.
"Даже если он добавил себе 10-20 процентов, всё равно же альтернативы нет, одно лишь недоразумение, которое только умеет жарить котлеты. Это же насколько надо не уважать белорусов, чтобы посчитать: оно может быть президентом", - произнёс он.
У интервью Юрию Коту в украинской программе "Голос правды" Кедми отметил, что реакция России на происходящее была прямо противоположна всем ожиданиям.
"Вместо того чтобы оттащить Лукашенко от России, оттащить Белоруссию от России, они (страны Запада - прим. ред.) толкнули её", - считает дипломат.
Против главы МИД уже объявили санкции.
"Министр иностранных дел был самый прозападный в белорусском правительстве. Они его два раза по морде публично. За что?" - спрашивает Яков Кедми.
Такая работа выглядит топорно, подчёркивает он. Реакцию России он назвал более спокойной и более мудрой. Кедми уверен: именно по этой причине в Белоруссии всё успокоится и "всё устаканится".

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