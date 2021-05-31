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Кедми о болезненном уроке Путина: Байден всё правильно понял

31 мая 2021, 07:10  •  362 • Политика
Политолог Яков Кедми считает, что глава России Владимир Путин преподал болезненный урок коллективному Западу в Белоруссии, и только президент США Джо Байден всё правильно понял.
Кедми напомнил, что президент России открыто заявил об изменении вектора политики Москвы на постсоветском пространстве, подчеркнув, что этот регион является приоритетным. Однако ситуация с Белоруссией после задержания Романа Протасевича показала, что не все на Западе усвоили урок, считает Кедми.
"У западных политиков и экспертов проблемы со слухом и между ушами. Президент России сказал, что приоритет Москвы - постсоветское пространство. Где он преподал первый урок? В Белоруссии, показав, что политика России поменялась. Вектор сменился. И вот вам первый урок", - сказал Кедми.
По его словам, попытки Запада свергнуть главу Белоруссии провалились на фоне явной поддержки Москвы Минску. Эксперт отметил, что на месте Европы и США он бы сейчас ломал голову над тем, каков будет второй урок Путина.
Единственным западным лидером, усвоившим первый урок, считает Кедми, является президент Джо Байден. Политолог сделал такой вывод исходя из того, что Вашингтон, в отличие от Европы, не предпринимает никаких активных шагов по поводу ареста Протасевича.
"Байден понимает. Или кто-то рядом с Байденом. И что-то он в Белоруссию не лезет", - заявил Кедми на YouTube-канале "Соловьёв LIVE".

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