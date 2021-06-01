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Кедми о беде Запада: "Осталась только дама со сковородкой, остальных уже жарят"

01 июня 2021, 02:25  •  81 • Политика
Экс-руководитель спецслужбы "Натив" политолог Яков Кедми высказался о главной беде Запада. Она ярко проявилась после инцидента с самолётом Ryanair в Минске.
После сообщения о находящейся на борту пассажирского лайнера бомбе самолёт Ryanair экстренно сел в Минске. Среди пассажиров находился бывший главред телеграм-канала Nexta (признанного в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич. Мужчина был задержан.
Яков Кедми в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live" подметил, что развязывание "белорусского узла" происходит совсем не по тому сценарию, какой был придуман Западом. И, предположил политолог, это к лучшему.
Все страны сажают иностранные самолёты тем же образом, что и Белоруссия. И каждый раз идёт поиск людей, которые представляют опасность для того или иного государства. Кедми затруднился назвать страну, которая так не поступает. И это не единичные случаи. Подобное происходит десятки раз по всему миру.
Запад отреагировал не столько на то, что произошло, а на получившийся результат. До этого там делали ставку на Алексея Навального, которого политолог назвал "великим демократором, интернационалистом и антирасистом".
"У них была самая знаменитая по жарению котлет "президент Белоруссии, - продолжил перечислять эксперт, упомянув о Светлане Тихановской. - И теперь что получается? Осталась только дама со сковородкой и с котлетами. А всех остальных уже жарят: кого медленно, кого быстрее, кого как. Рассыпалась вся эта шкатулочка".
Ранее политолог Алексей Анпилогов прокомментировал информацию, что Евросоюз готов выделить Белоруссии 3 млрд евро, если президент страны Александр Лукашенко уйдёт в отставку. Всё это подаётся как некая программа "экономической помощи" с расчётом на то, что выделенные деньги, которые, вероятнее всего, окажутся кредитом, пойдут на экономические и политические реформы. Отметим, что аналогичные условия ЕС, ставший главным кредитором Украины, выставил ранее для Киева.
Анпилогов обратил внимание, что эти 3 млрд евро по факту получит не Белоруссия, а белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, которая активно поддерживается на Западе.

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