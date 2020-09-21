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Кедми не стал жалеть предавших Россию: "Они подонки и преступники"

21 сентября 2020, 07:40  •  173 • Политика
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального. "Это подонки и преступники. После того как они уравняли нашу страну с гитлеровской Германией, у них нет морального права кого-то осуждать. И дальнейшее общение с ними - это унижение и неуважение к памяти павших", - прокомментировал Яков Кедми.
Депутаты Европарламента приняли резолюцию с требованием провести независимое расследование ситуации вокруг Алексея Навального, усилить санкции против РФ и остановить "Северный поток - 2". Ситуацию прокомментировал экс-разведчик из Израиля и военно-политический эксперт Яков Кедми.
По его словам, после резолюции Европарламента, которая приравняла СССР к нацистской Германии, никаких официальных разговоров с данной организацией в принципе быть не может. Потому что евродепутаты потеряли всё моральное право принимать решения, которые надо обсуждать. С момента принятия той резолюции - они вне закона.
Европарламент - это подонки и преступники. После того как они уравняли нашу страну с гитлеровской Германией, у них нет морального права кого-то осуждать. И дальнейшее общение с ними - это унижение и неуважение к памяти павших, - сказал Яков Кедми в эфире "Соловьёв Live".
Напомним, что Европарламент заочно признал Россию виновной в ситуации с Навальным, так и не дав ответа на 9 вопросов российской стороны касательно явных нестыковок в деле с "отравлением" оппозиционера.
Европарламент – это подонки и преступники.
После того, как они уравняли нашу страну с гитлеровской Германией, у них нет морального права кого-то осуждать.
И дальнейшее общение с ними – это унижение и неуважение к памяти павших. pic.twitter.com/xEc9IYhIiQ
— Алка Фиалка (@AlkaFialka2019) September 19, 2020

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