Кедми не стал жалеть предавших Россию: "Они подонки и преступники"

Депутаты Европарламента приняли резолюцию с требованием провести независимое расследование ситуации вокруг Алексея Навального, усилить санкции против РФ и остановить "Северный поток - 2". Ситуацию прокомментировал экс-разведчик из Израиля и военно-политический эксперт Яков Кедми.

По его словам, после резолюции Европарламента, которая приравняла СССР к нацистской Германии, никаких официальных разговоров с данной организацией в принципе быть не может. Потому что евродепутаты потеряли всё моральное право принимать решения, которые надо обсуждать. С момента принятия той резолюции - они вне закона.

Европарламент - это подонки и преступники. После того как они уравняли нашу страну с гитлеровской Германией, у них нет морального права кого-то осуждать. И дальнейшее общение с ними - это унижение и неуважение к памяти павших, - сказал Яков Кедми в эфире "Соловьёв Live".

Напомним, что Европарламент заочно признал Россию виновной в ситуации с Навальным, так и не дав ответа на 9 вопросов российской стороны касательно явных нестыковок в деле с "отравлением" оппозиционера.