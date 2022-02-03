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Кедми назвал условие падения киевского режима
03 февраля 2022, 19:05 • 31 • Политика
Израильский политолог Яков Кедми назвал условие падения киевского режима. По его словам, всё упирается в Запад.
Кедми в разговоре с "Народными Новостями" отметил, что украинской власти нужна война в Донбассе, чтобы поддерживать свой статус и отвлекать внимание общества от других внутренних проблем. Переброску украинских войск в Донбасс политолог расценивает не как подготовку к большому наступлению, а как инструмент оказания давления на Запад и запугивания населения. В Киеве знают, что если ВСУ двинутся на Донбасс, украинская армия будет уничтожена, но чиновникам нужно создавать картину постоянной угрозы, чтобы получать кредиты на борьбу с Россией и политические очки.
Кедми уверен, что как только исчезнет военная и политическая поддержка НАТО, киевский режим рухнет.
- отметил он.
Возможно, именно поэтому США и НАТО отказались отводить свои силы на позиции 1997 года, как того требовала Россия.
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