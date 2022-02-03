Израильский политолог Яков Кедми назвал условие падения киевского режима. По его словам, всё упирается в Запад.

Кедми в разговоре с "Народными Новостями" отметил, что украинской власти нужна война в Донбассе, чтобы поддерживать свой статус и отвлекать внимание общества от других внутренних проблем. Переброску украинских войск в Донбасс политолог расценивает не как подготовку к большому наступлению, а как инструмент оказания давления на Запад и запугивания населения. В Киеве знают, что если ВСУ двинутся на Донбасс, украинская армия будет уничтожена, но чиновникам нужно создавать картину постоянной угрозы, чтобы получать кредиты на борьбу с Россией и политические очки.

Кедми уверен, что как только исчезнет военная и политическая поддержка НАТО, киевский режим рухнет.

Если и когда начнётся отступление НАТО от своих позиций, это приведёт к решению проблемы Донбасса и в конце концов к падению киевского режима,

- отметил он.

Возможно, именно поэтому США и НАТО отказались отводить свои силы на позиции 1997 года, как того требовала Россия.