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Кедми назвал три страны, которым следует "смириться" перед Россией: Иначе начнутся удары
30 декабря 2021, 11:50 • 412 • Политика
В 2022 году Россия усилит свою безопасность, и трём странам придётся "смириться" с этим фактом, считает политолог Яков Кедми. В противном случае могут начаться военные действия или удары со стороны России.
Израильский политолог Яков Кедми специально для Царьграда дал прогноз по геополитической ситуации в России и мире на 2022 год. Он уточнил, что может лишь примерно определить основные направления развития — по словам эксперта, очень многое будет зависеть от января-февраля.
Если переговоры России с США и НАТО не достигнул результатов, то, уверен Кедми, "весь следующий год пройдёт под знаком ослабления как НАТО, так и США, и усиления безопасности России".
Одновременно с этим, добавил наш собеседник, будет решена "проблема фантазий Украины, Грузии и Молдовы на вступление в НАТО", что не замедлит отразиться на ситуации в этих республиках и на их способности противостоять внутренним проблемам.
В настоящий момент, пояснил политолог, стратегическое преимущество на стороне России, а США слабы как внутренне, так и внешне.
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