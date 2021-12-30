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Кедми назвал три страны, которым следует "смириться" перед Россией: Иначе начнутся удары

30 декабря 2021, 11:50  •  412 • Политика
В 2022 году Россия усилит свою безопасность, и трём странам придётся "смириться" с этим фактом, считает политолог Яков Кедми. В противном случае могут начаться военные действия или удары со стороны России.
Израильский политолог Яков Кедми специально для Царьграда дал прогноз по геополитической ситуации в России и мире на 2022 год. Он уточнил, что может лишь примерно определить основные направления развития — по словам эксперта, очень многое будет зависеть от января-февраля.
Если переговоры России с США и НАТО не достигнул результатов, то, уверен Кедми, "весь следующий год пройдёт под знаком ослабления как НАТО, так и США, и усиления безопасности России".
Одновременно с этим, добавил наш собеседник, будет решена "проблема фантазий Украины, Грузии и Молдовы на вступление в НАТО", что не замедлит отразиться на ситуации в этих республиках и на их способности противостоять внутренним проблемам.
И если не будет достигнут политический выход из ситуации, тогда возможно силовое применение Россией для устранения этих баз, то есть приведёт к военным действиям или к военным ударам со стороны России по этим базам, - предупредил Кедми. - Они вряд ли приведут к серьёзной войне и Третьей мировой войне, но эти базы будут ликвидированы, и придётся с этим смириться, потому что США не готовы вступать в военные действия против России.
В настоящий момент, пояснил политолог, стратегическое преимущество на стороне России, а США слабы как внутренне, так и внешне.

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